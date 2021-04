बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। ऐसे में आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर वह अपनी राय रखते रहते हैं। हाल ही में एक्टर ने मोदी सरकार पर टॉन्ट कसते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए मोदी सरकार को खूब खरी-खोटी सुनाई। एक्टर ने कहा- कि कोरोना से लेकर कुंभ और लॉकडाउन के जिम्मेदार तो राहुल गांधी हैं।

एक्टर ने अपने पोस्ट में कहा- ‘मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में कोरोना को लेकर जो हालत है उसके जिम्मेदार राहुल गांधी ही हैं। राहुल गांधी ही कुंभ मेले के लिए भी जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी शहरों में लगने वाले लॉकडाउन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्हें आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या बोलते हो भक्तों? मैंने सही कहा ना!’

कमाल आर खान के पोस्ट को देख कर लोगों ने भी उनकी बात का जवाब देना शुरू कर दिया। कई लोगों को एक्टर का ये ताना मारने का स्टाइल बहुत पसंद आया, तो किसी ने एक्टर को मोदी सरकार विरोधी कहा।

एक यूजर बोला- राहुल गांधी ने भी रैली की थी ना वेस्ट बंगाल में? उनकी तो आपने आलोचना नहीं की? कोरोना था ना उस वक्त भी! क्योंकि उसकी रैली में भीड़ नहीं थी! फैजान नाम के एक यूजर ने तंज कसते हुए पीएम मोदी की तस्वीर के साथ-‘अबकी बार मोदी सरकार’ को बिगाड़ कर लिखा- ‘अब की बार अंतिम संस्कार।’

I do agree that #RahulGandhi is responsible for so much #Corona in India. Rahul is responsible for #KumbhMela! Rahul is responsible for #Lockdown in all the cities. He must resign today! Kaya Bolte Ho Bhakton? Maine Sahi Kaha Naa!

— KRK (@kamaalrkhan) April 16, 2021