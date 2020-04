केआरके का न्यूज एंकर्स पर फूटा गुस्सा दे डाली ये धमकी

बॉलीवुड में फिल्म देशद्रोही से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद सेल्फ क्लेम क्रिटिक बनने वाले एक्टर कमार आर खान जिन्हें लोग केआरके के नाम से जानते हैं। केआरके अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी वो तीनों खान पर तंज कसते हुए नजर आते हैं तो कभी किसी की फिल्म की अपने रिव्यू के जरिए धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। हाल ही में केआरके का एक ट्वीट एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल केआरके ने कुछ वक्त पहले एक ट्वीट किया था। अपने इस ट्वीट के जरिए उन्होंने देश के न्यूज चैनलों पर निशाना साधते तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था।

If I will become PM of India for one hour also, then I promise to put all these corrupt, Bikaaoo, Drama, Joker, #Deshdrohi news channel anchors in the jail for lifetime. #AaaThoo on your face!

— KRK (@kamaalrkhan) April 1, 2020