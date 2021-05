डॉ. मनमोहन ने जो बनाया था मोदी जी उसे बर्बाद कर दिया- बॉलीवुड एक्टर ने सुनाई PM को खरी-खोटी; किया डिग्री का ज़िक्र

कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इन बिगड़ते हालातों पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर. खान (KRK) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कमाल ने इस मुश्किल घड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद किया। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए एक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की भी अपील की है। कमाल खान ने कहा, ‘बेचारे मनमोहन सिंह जी ने अपनी सारी जिंदगी खर्च करके जो देश बनाया था, मोदी जी ने सिर्फ 7 साल में बर्बाद कर दिया। कसम से दिल रोता है ये देखकर।’

इतना ही नहीं कमाल ने भारत में चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने का सुझाव देते हुए एक अन्य ट्वीट किया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जिसके पास न असली डिग्री है और जो न अंग्रेजी बोलना जानता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए जिसके पास फाइनेंस में मास्टर डिग्री न हो और 10 साल का अनुभव न हो।’

कमाल खान के इन ट्वीट्स पर यूजर्स की प्रतिक्रिया भी आई है। कुछ यूजर्स ने कमाल के इन सुझावों का समर्थन किया है तो कुछ ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया।

Nobody should be allowed to contest election if he is not real graduate ( Not Fake Degree ) and doesn’t speak English. Nobody should be eligible to become the PM of the country without having Master degree in finance and minimum 10 years of experience.

