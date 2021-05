पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा को लेकर बॉलीवुड एक्टर और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक ट्वीट किया। अपने पोस्ट में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ‘बंगाल जल रहा है, ये सब रोको।’ एक्टर ने अपने पोस्ट में लिखा- ‘चुनाव के बाद से बंगाल जल रहा है। कृपया इस हिंसा को रोकें, मानव जीवन राजनीति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, कृपया उनके परिवारों के बारे में सोचें और इस हिंसा को रोकें।’

मिथुन चक्रवर्ती के इस पोस्ट पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके ने भी रिएक्ट किया और कहा- सर क्या आप जरा इस बात को साफ करेंगे कि आप ये हिंसा रोकने वाली बात किससे कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल सरकार अभी चुनाव आयोग द्वारा चल रही है। लेकिन आपने अपने ट्वीट में EC के बारे में एक ट्वीट तक नहीं किया है। क्या आप राज्यपाल से इसे रोकने के लिए कह रहे हैं?

मिथुन चक्रवर्ती के इस पोस्ट पर ट्विटर यूजर्स ने भी ढेरों रिएक्शन देने शुरू कर दिए। सुरेंद्र सिंह नाम के यूजर मे कहा- टिकैत को नहीं रोक सकते, शाहीनबाग नही रोक सकते, किसान आंदोलन नही रोक सकते! 26 जनवरी दंगा नहीं रोक सकते! विपक्षी फेक न्यूज नहीं रोक सकते, हिन्दुओं की होती हत्याएं नहीं रोक सकते! बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का बदला नहीं ले सकते! फिर क्यों मरे लोग आपके लिए भाड़ में जाये ये BJP’।

विकास नाम के यूजर बोले- मैं सोच रहा हूं कि अगर ये सब फेक नहीं है तो इलेक्शन कमिशन को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। क्या कोई आइडिया है कि EC क्या कर रही है? आनंद कुमार नाम के यूजर बोले- बहुत देर लगा मुंह खोलने में? एक यूजर ने मिथुन से पूछा- और आप क्या कर रहे हैं?

अर्जुन नाम के यूजर बोले- कैसा मजबूत नेतृत्व बंगाल में कार्यकर्ताओं को आग में झोंक कर हम घर आ गए? वोट की फसल मत उगाइये राष्ट्रपति शासन लगाइए। राजीव शर्मा नाम के यूजर ने कहा- कल शपथ लेने वाली हैं ममता बनर्जी, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिये।

केआरके के पोस्ट पर भी ढेरों लोगों ने रिएक्ट किया। एक यूजर बोला- अरे केआरके साहब आपको ही पता है तो आप की बता दो ना और इस हिंसा को रुकवाओ। गोहिल नाम के शख्स ने कहा- अच्छा खेला खेल रहे हैं, पर याद रखना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती।