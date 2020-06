KRK Review On Gulabo Sitabo, Amazon Prime: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) स्टारर फिल्म गुलाबो सिताबो अमेजन प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन रिलीज की जा चुकी है। लोग फिल्म को देख कर मिले जुले रिएक्शन दे रहे हैं। जहां ट्रेड एनेलिस्ट फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं पब्लिक में कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद आई तो कुछ को समझ नहीं आई। वहीं कमाल आर खान यानी कि केआरके ने भी शूजित सरकार की फिल्म गुलाबो सिताबो को देख कर ट्वीट किया और फिल्म पर अपनी राय दी।

केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा- ‘मैं डायरेक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि सर जी क्या करना चाह रहे थे आप? असल में मंशा क्या थी आपकी? देखने वालों की रूह निकालना चाहते थे क्या आप? वैसे शुक्रिया कि आपने फिल्म थिएटर पर रिलीज नहीं की।’

केआरके का ये ट्वीट देख कर गुलाबो सिताबो फिल्म डायरेक्टर ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। शूजित सरकार ने लिखा- ‘सर आप मेरी हर फिल्म को इतना प्यार देते हैं कि मैं पढ़ कर गदगद हो जाता हूं। शुक्रिया फिल्म देखने के लिए। खैर अलगी फिल्म में फिर मिलेंगे यहीं पर।’

