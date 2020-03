बॉलीवुड एक्टर और सेल्फ क्लेम फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान जिन्हें (KRK) के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बवाल मचा दिया है। केआरके ने बीते दिनों से दिल्ली में हो रहे दंगों को लेकर इस बार ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा-‘ दिल्ली के कई वीडियो देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि भारत # सोमालिया से भी बदतर हो गया है! भारत एक आम देश बन गया है। इंसान को इंसान कैसे जला सकता है? एक इंसान दूसरे इंसान को मौत तक कैसे मार सकता है? एक इंसान इंसान को टुकड़ों में कैसे काट सकता है? धन्यवाद भगवान मेरे बच्चे यहां नहीं रहते हैं।’

After watching many videos of #DelhiRiots I can say that India has become worst than #Somalia ! India has become a mango country. How can a human burn a human? How can a human beat a human till death? How can a human cut a human into pieces? Thanks GOD my children don’t live here.

ट्विटर पर काफी एक्टिव रहने वाले एक्टर से फिल्म क्रिटिक बने केआरे के इस ट्वीट के बाद लोग इस पर अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। केआरके यहीं नहीं रुके उन्होंने एक अन्य ट्वीट करके दिल्ली हिंसा मामले में खान तिकड़ी यानी सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को भी घसीट लिया। कमाल आर खान ने एक अन्य ट्वीट में लिखा- ‘बहुत सारे लोग मुझे दिल्ली हिंसा के बारे में बोलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब सलमान, शाहरुख, आमिर जैसे सितारे कुछ नहीं बोल रहे तो मुझे क्यूं बोलना चाहिए’

Many people are asking me that why I am not saying anything about #DelhiRiots! If #Salmankhan #SRK #Aamir can’t say anything then why should I? Salman Toh #BeingHuman Bhi Chalata hai, then why can’t he say anything? Everyone is selfish and living his life for himself only! #Truth

