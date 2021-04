Kamal R Khan: बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ पोस्ट शेयर कर अपने विचार बेबाकी से सबके सामने रखते हैं। इस बार भी उनका एक पोस्ट सामने आया जिसमें वह कहते हैं कि अगर वह एक दिन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वह क्या काम सबसे पहले करेंगे! दरअसल, केआरके अपने पोस्ट में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं।

एक्टर केआरके ने ट्वीट कर कहा- ‘अगर मैं एक दिन का भारत का प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो मैं अडानी और अंबानी को कभी भी जेल में नहीं डालूंगा। क्योंकि मुझे भी तो कुछ हजार करो़ड़ रुपए के डोनेशन की हर साल जरूरत होगी, जो कि इलेक्शन में होने वाले खर्च की पूर्ति करेगा।’ केआरके के इस पोस्ट को देख कर कई लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। कोई बोला सपने से बाहर निकलो, तो किसी ने केआरके की बात का रस लेते हुए कहा कि वाह क्या बात कही।

उदयरथ नाम के यूजर ने कमेंट कर कहा- भाई कोई इनको सपने से बाहर निकाल कर हकीकत बताओ। नहीं तो ये ट्विटर पर बैठे बैठे अमेरिका के भी प्रेजिडेंट बन जाएंगे। पंकज ठाकुर ने मजाकिया अंदाज में कहा-‘सर आप पीएम बनोगे, तो इंडिया यूरोप और अमेरिका को अपना गुलाम बना लेगा। इसमें जरा भी शक नहीं है। आप बस इलेक्शन लड़ो बाकी वोट और प्रचार में कोई कमी नहीं होगी।

उमेश चौबे नाम के यूजर बोले- अडानी और अंबानी आपकी तरह लाइक्स की भीख नहीं मांगते न ही लाइक्स न मिलने पर सोशल मीडिया पर रोते हैं। वो देश की तरक्की में शामिल हैं, लाखों को रोजगार देते हैं। एक यूजर ने केआरके से सवाल किया- अगर आपको उनके डोनेशन की जरूरत नहीं तो जेल में उन्हें क्यों डालोगे? एक यूजर मस्ती में बोले- सर लाइफ का असली मजा तो आपके ट्वीट्स में है।

If I will become PM of India then I will never put Ambani and Adani in jail. Because I will also need donation of few thousand crore rupees every year to contest the elections.

— KRK (@kamaalrkhan) April 29, 2021