Kamaal Rashid Khan On Muslim’s Girl: केआरके उर्फ कमाल राशिद खान सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। किसी भी मुद्दे पर वह काफी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। हाल ही में कमाल खान ने मुस्लिम लड़कियों के पाकिस्तानी नागरिकों से शादी को लेकर ट्वीट किया है। दरअसल कमाल खान ने कलकत्ता की रहने वाली एक लड़की के पाकिस्तानी नागरिक के साथ होने पर अपनी भड़ास निकालते हुए ट्विटर पर लिखा- ‘आज कलकत्ता की एक और मुस्लिम लड़की की शादी एक पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ हुई। मैं बहुत बुरा और डिस्टर्ब होता हूं जब देखता हूं कि 80 फीसदी भारतीय मुस्लिम लड़कियां पाकिस्तानी लड़के से शादी करने के सपने देखती हैं। ऐसे में आरएसएस और बीजेपी को हमें देशद्रोही कहने को लेकर उन्हें दोषी कैसे ठहरा सकते हैं जब भारतीय मुसलमान भारत से ज्यादा पाकिस्तान को प्यार करते हैं।’

देखें ट्वीट-

Today one more Muslim girl from calcutta got married with a Pakistani man. I feel hurt n very disturbed when I see dat 80% Indian Muslim girls dream to marry with Pakistani men. How can we blame #RSS #BJP ppl to consider us #Deshdrohi if we Indian Muslims love Pak more than India — KRK (@kamaalrkhan) July 28, 2019

वहीं कमाल के इस ट्वीट पर मुस्लिम यूजर काफी भड़क गए। उनको ट्रोल करने लगे। फिल्म समीक्षक और यूट्यूबर सुमीत कडेल ने कमाल को जवाब देते हुए लिखा- ‘भाई जी 90 फीसदी भारतीय मुसलमान देशभक्त हैं। 10 फीसदी गद्दार तो सब में हैं। 10 फीसदी हिंदू भाई भारत में पाकिस्तान को पसंद करते हैं। देश से गद्दारी कुछ लोगों का पेशा है।’

Bhai ji 90% of Indian Muslims are desh bhakts, 10% gadaar toh sab mein hai.. 10% hindus bhi bharat mein Pakistan ko pasand karte hai.. Desh se gadaari kuch logo ka pesha hai.. — Sumit kadel (@SumitkadeI) July 28, 2019

We Indian Muslims don't love any other country we love India only don't spread hatred — Dr Shadab Shaikh (@Drshadabsk) July 28, 2019

The other side of the story depicts bcz many (Not All) muslim men are less capable in india . How does it sound ? You call those grls desh drohi frst check whats wrong with you guys … — WanderLust ☃️ (@MagicalMaryam) July 28, 2019

and Pakistani girls getting married to Chines Men, under the CPEC #CPEC — Himanshu (@AskHimanshuu) July 28, 2019

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘हम भारतीय मुस्लिम किसी दूसरे देश को प्यार नहीं करते हैं। हम केवल भारत को ही प्यार करते हैं। नफरत मत फैलाइए।’ इसके साथ ही एक और यूजर ने कमाल को जवाब देते हुए कमेंट किया- ‘क्योंकि वह अपने बेटे और बेटी को भविष्य में लिंच होते नहीं देख सकती।’ एक और यूजर ने इस पर लिखा कि ‘और पाकिस्तानी लड़कियां चाइनीज लोगों से शादी कर रही हैं। सीपीईसी के तहत।’

