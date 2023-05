परिणीति चोपड़ा- राघव चड्ढा की सगाई में पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल का एक्टर ने उड़ाया मजाक, बोले- कहीं भी खड़ा कर दो बेचारा…

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई समारोह में शामिल हुए हैं।

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा (image: instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram