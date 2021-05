KRK: बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके ने पीएम मोदी पर कटाक्ष कर कुछ ट्वीट किए हैं। अपने पोस्ट पर केआरके कहते नजर आ रहे हैं कि पीएम मोदी केवल ‘मन की बकवास’ ही करते हैं। वहीं उन्होंने यूपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट नहीं बल्कि मजाक चल रहा है।

केआरके ने अपने पहले ट्वीट में कहा- ‘गुडमॉर्निंग दोस्तों, अपने अपने मास्क पहनो और अपना ख्याल खुद ही रखो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब आपको अपने आप से ही सब कुछ करना है। ये आत्मनिर्भर भारत है, आपके पीएम सिर्फ ‘मन की बकवास’ करने के लिए हैं। और आप सुनने के लिए बाध्य हैं।’

केआरके ने अपने अगले ट्वीट में पीएम के लिए कहा- ‘नरेंद्र मोदी सर, जनता को आपका काम पसंद नहीं आया। तो क्या अब जनता ये कर सकती है जो आपने कहा था?’ इस कैप्शन के साथ केआरके ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें अखबार की एक कटिंग थी जिसमें हेडिंग दी गई थी- ‘काम पसंद न आए तो लात मार बाहर कर देना: मोदी।’

एक अन्य पोस्ट में कमाल आर खान ने लिखा- आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि 24 घंटे में दिल्ली के अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाएं। यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर ऐसे दबाब डाला हो और फोर्सफुली इंस्ट्रक्शन मानने को कहा हो।

Because Modi ji thought that #Corona has gone from India! https://t.co/5UsTPu6TSN

