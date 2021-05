उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद गोरखपुर जैसी जगहों से हिंसा भड़कने का मामला सामने आया है। गोरखपुर में पराजित घोषित किये गए दो उम्मीदवारों के समर्थकों ने बुधवार को प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया, साथ ही वहां मौजूद नई बाजार पुलिस चौकी में भी आग लगा दी. इससे इतर भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यूपी में भड़की इस हिंसा को लेकर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कमाल राशिद खान ने ट्वीट किया है।

बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान ने अपने ट्वीट के जरिए यूपी में भड़की हिंसा को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने हिंसा पर रिएक्शन देते हुए लिखा कि नतीजों के बाद वहां भी दंगे शुरू हो गए हैं। आपको समझ जाना चाहिए कि यह सब कौन करवा रहा है।

कमाल राशिद खान ने अपने ट्वीट में लिखा, “उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद वहां भी दंगे चालू हो गए हैं। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन यह सब करवा रहा है? इनको हार बिल्कुल भी मंजूर नहीं हैं।” कमाल राशिद खान के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर भी खूब कमेंट कर रहे हैं।

UP state panchayat election result Ke Baad riots Chalu ho Gaye Hain! Now you can easily understand, who are doing it? Inko Haar Manzoor Nahi.

— KRK (@kamaalrkhan) May 6, 2021