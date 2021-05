बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कमाल राशिद खान सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। वह अकसर समसामयिक मुद्दों पर ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। खासकर, कोरोना वायरस महामारी और देश में फैली अव्यवस्था को लेकर कमाल राशिद खान खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर भी अव्यवस्था को लेकर खूब तंज कसे हैं। वहीं, हाल ही में कमाल राशिद खान ने केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन को आड़े हाथों लिया है। के सुरेंद्रन पर तंज कसते हुए कमाल राशिद खान ने कहा कि केरल में अभी आपका सूपड़ा साफ हुआ है ना।

दरअसल, के सुरेंद्रन ने पीएम नरेंद्र मोदी को 70,000 हजार मीट्रिक टन फ्री अनाज देने के लिए धन्यवाद कहा था। के सुरेंद्रन ने अपने ट्वीट में लिखा, “पीएम नरेंद्र मोदी जी, केरल के लिए 70000 मीट्रिक टन फ्री अनाज देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस चीज से राज्य के लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। यह कदम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उठाया गया है।”

के सुरेंद्रन के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कमाल राशिद खान ने लिखा, “मतलब अब आप लोगों के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि खुद ही खुद को बधाइयां दे रहे हो और धन्यवाद कह रहे हो। केरल में अभी आपका सूपड़ा साफ हुआ है ना। अब अगली बार हारे जाने के लिए करीब पांच सालों तक इंतजार कीजिए।”

Matlab Ab Aap Logon Ke Itne Bure Din Aa Gaye Hain, Ki Khud Hi Khud Ko congratulation And Thank you Kahoge! Kerala Main Aapka Abhi Soopda Saaf Huwa Hai Naa! Now wait for 5 years to get defeated again! https://t.co/MwMJvnVkY7

