बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। एक्टर कई बार अपने विचार बेधड़क लोगों के सामने रखते हैं। इस बार एक्टर केआरके ने मोदी सरकार और उनके एक मंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। अपनी पोस्ट में मोदी सरकार पर बिफरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी 15 लाख रुपए नहीं दिए थे और अब भी नहीं, जबकि सरकार को कोरोना से मरने वालों को 15 लाख मुआवजा में देना चाहिए।

केआरके ने अपनी पोस्ट में कहा- ‘मोदी जी को खुशी-खुशी कोरोना से मरने वाले हर व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए था, जबकि 2014 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 15 लाख रुपये भी नहीं दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य से, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि सरकार के पास किसी को भी मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं बचा है।

केआरके का गुस्सा एक भाजपा नेता पर भी फूटा। शिवराज सिंह चौहान सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पर भड़कते हुए उन्होंने कहा- ‘भाजपा मंत्री Pradhuman Singh Tomar ने कहा है कि लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए रोना नहीं चाहिए बल्कि साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाजपा नेता प्रतिभाशाली हैं और लोग बुद्धिहीन हैं।’

कमाल आर खान के इन ट्वीट्स के बाद लोगों ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। राकेश नाम के एक शख्स ने कहा- फिक्र न करो हम तब तक इन्हें पीएम की गद्दी से उठने नहीं देंगे जब तक ये 15 लाख रुपए नहीं दे देते।

सुप्रिया मेहेर नाम की महिला बोलीं- ‘पैसे बांटने की बजाए परिवार के सदस्य को नौकरी देना बेहतर है। मुफ्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हम नहीं जानते कि पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है, लॉली पॉप तो है नहीं कि 15 लाख सबको दिए जा सकें।’

