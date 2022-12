रोते-रोते मुझे गालियां देना और मैं हंसूंगा- SRK के फैंस के लिए KRK ने किया विवादित ट्वीट

कमाल राशिद खान आजकल फिल्मों के रिव्यू करके सुर्खियां बटोरते हैं। इसको लेकर केआरके कई बार विवादों में आ चुके हैं।

बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान (फोटो सोर्स- KRK/Twitter)

