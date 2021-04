Kamal R Khan: देश में कोरोना (Corona) से बिगड़ते हालात पर बिफरते हुए बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में भड़कते हुए एक्टर ने मोदी सरकार पर तंज कसा और कहा कि-‘मोदी की नाक के नीचे लोग ऑक्सीजेन के बगैर मर रहे हैं।’ तो वहीं उन्होंने भड़ास निकालते हुए पीएम मोदी पर चुटकी ली और उन्हें ‘विश्व गुरू’ कहकर पुकारा।

केआरके ने अपने पोस्ट में पीएम मोदी पर कटाक्ष कर लिखा- ‘ये हैं विश्व गुरू भारत से। सुपर पावर इंडिया, जहां लोग बिना ऑक्सीजन के मरते हैं। और ये हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। यानी कि मोदी जी के नाक के नीचे। हमें इस सिचुएशन पर बहुत शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए, कि हमारे लिए जरूरी क्या है? रिलीजन जरूरी है या फिर डेवलेप्मेंट जरूरी है?’

दरअसल, एएनआई के एक ट्वीट पर एक्टर ने रिएक्ट किया था। ट्वीट में सर गंगाराम अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर ने जानकारी दी थी- अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 25 बीमार लोगों की मौतें हुई हैं। अगले 2 घंटों के लिए ऑक्सीजन है। वेंटीलेटर काम नहीं कर रहे हैं। एयरलिफ्ट के जरिए ऑक्सीजन की जरूरत हैं। 60 पेशेंट्स की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है।

It’s विश्वगुरु India. It’s super power India. Where people are dying because of no oxygen. And this is happening in the Capital of India Delhi, यानीकी Modi जी के नाक के नीचे! We all should be ashamed for this situation & think, what is important for us? religion or development? https://t.co/8DZlOYOxix

केआरके यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा- आज भारत ऐसी स्थिति में आ पहुंचा है, बीजेपी या कांग्रेस की बदौलत नहीं बल्कि डेमोक्रेसी की बदौलत। ये वो डेमोक्रेसी है जो नेताओं को आजादी देती है आप लोगों को हम लोगों को बेवकूफ बनाने की, देश को लूटने की। देश में एक टॉयलेट भी बिना करप्शन के नहीं बनता और ये सिर्फ डेमोक्रेसी की मेहरबानी है।

केआरके ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा- डेमोक्रेसी अच्छी चीज है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पढ़े लिए हैं, पढ़े लिखे देशों के लिए ये अच्छी है। भारत के लिए नहीं जहां 90% लोग अशिक्षित हैं। केआरके आगे बोले- ‘मैं बीजेपी या मोदी जी को बिलकुल ब्लेम नहीं कर रहा हूं। अगर लोग कहें कि नंगे रह लेंगे, भूखे रह लेंगे, सड़क पर सो लेंगे लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनने चाहिएं, तो बस ठीक है। अब शिकायत किस बात की और रोना धोना किस बात का? जो मरता है मर जाने दो! Modi जी के लिए इतनी क़ुर्बानी तो बनती है!’

It is proof of mismanagement in the country right now. Nobody knows what’s going on n what should be done. Because responsible people never thought about managing anything. They were just busy for fooling people in the name of religion to win the elections which can’t help now. https://t.co/YqRujExbi4

— KRK (@kamaalrkhan) April 23, 2021