कोरोना वायरस का कहर भारत में दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लगातार बढ़ते हुए केसों का दबाव देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कहीं, आम जन को अस्पतालों में बेड तो कहीं ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में केआरके पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री लोगों को ऑक्सीजन और दवाइयां उपलब्ध कराने की जगह उनसे ‘मन की बात’ सुनने के लिए कह रहे हैं।

कमाल राशिद खान ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मन की बात को लेकर ताना मारा। उन्होंने लिखा, “जनता पीएम नरेंद्र मोदी से ऑक्सीजन और दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग कर रही है। लेकिन इसकी जगह पीएम नरेंद्र मोदी जनता से ‘मन की बात’ सुनने के लिए कह रहे हैं। साहब अभी भी अपना प्रचार करने में व्यस्त हैं।”

एक्टर कमाल राशिद खान यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, “आज सभी शक्तिशाली और मशहूर लोग सरकार के खिलाफ बोलने से डर रहे हैं। यही चीज ब्रिटिश शासन के वक्त भी हुई थी। वहां भी शक्तिशाली और मशहूर लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे।”

Public is asking PM Narendra Modi ji to provide oxygen and medicine for people instead Modi ji is asking people to listen his Mann Ki Baat and Tv address. Saheb is still busy to do his publicity!

— KRK (@kamaalrkhan) April 26, 2021