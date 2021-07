बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और बिग बॉस का हिस्सा रह चुके कमाल राशिद खान यानी केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। समसामयिक मुद्दों के साथ-साथ बॉलीवुड कलाकारों से जुड़े मामले पर कमाल आर खान बेबाकी से अपनी राय पेश करते हैं। वहीं हाल ही में वह अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल, कमाल राशिद खान ने ट्वीट कर देश की स्थिति को भयावह बताया, साथ ही कहा कि जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है हमारा देश पीछे जा रहा है। उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है।

कमाल आर खान ने देश में बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, “मुझे न्यूज देखने से डर लगने लगा है। गरीबों की मार-काट, बलात्कार, लूट और अपहरण। देशभर में भयावह स्थिति बन चुकी है। दुर्भाग्य से यह अपराध दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।”

कमाल आर खान ने ट्वीट में आगे लिखा, “दुनिया आगे जा रही है और अपना देश पीछे जा रहा है।” अपने इस ट्वीट को लेकर कमाल आर खान सोशल मीडिया यूजर के निशाने पर आ गए। कुलदीप कुमार नाम के एक यूजर ने केआरके के ट्वीट पर चुटकी लेते हुए लिखा, “अरे भाई टीवी पर ‘गदर’ फिल्म देख ली है क्या, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।”

Mujhe News Dekhne Se Darr Lagne Laga Hai. Gareebon Ki Maar Kaat. Rape, Loot, Kidnapping. Horrified situation all over the country. And Unfortunately, crimes are increasing day by day. Duniya Aage Jaa Rahi Hai, Aur Apni country Peeche Jaa Rahi Hai.

— KRK (@kamaalrkhan) July 9, 2021