हाल ही में कृति सेनन ज्वेलरी ब्रांड के लिए रक्षाबंधन के विज्ञापन में नजर आईं, जिसे लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। विज्ञापन में उनके आउटफिट को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। इसके अलावा, कमर्शियल में पालतू कुत्ते को राखी बांधने के लिए भी कृति की आलोचना की गई। मंगलवार को कृति ने पहनावे पर टिप्पणी करने वाले ट्रोल्स को करारा जवाब दिया। इसके बाद अब उनकी बहन नुपुर सेनन भी उनके सपोर्ट में आई हैं।

दरअसल आम यूजर्स के साथ-साथ कंगना रनौत ने भी कृति सेनन के पहनावे पर कटाक्ष किया था। जिसके बाद कृति ने पोस्ट करते हुए लिखा था, “त्योहारों का सार आपके कपड़ों में नहीं, बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं के मायने में होता है, जिन्हें आप अपने दिल में रखते हैं। रक्षाबंधन सुरक्षा के बंधन का त्योहार है। मेरी बहन और मैं एक-दूसरे को राखी बांधते हैं। हम जानते हैं कि हम एक-दूसरे की उतनी ही रक्षा कर सकते हैं, जितनी कोई भाई कर सकता है। हम एक-दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं।”

कृति ने आगे लिखा, “और हमारे लिए यह प्रार्थना और वादा हमारे कुत्तों तक भी पहुंचता है, क्योंकि आखिरकार वे भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं! साथ ही, हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? समय के साथ एथनिक फैशन काफी बदल चुका है, लेकिन आज भी किसी महिला के अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को सिर्फ उसके कपड़ों से मापा जाता है! संस्कृति और परंपराएं उसके दिल में होती हैं, उसकी नेकलाइन में नहीं।”

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इसी पोस्ट को अपनी स्टोरी पर शेयर करते हुए कृति की बहन नुपुर ने लिखा, “कल्पना कीजिए कि किसी दूसरी महिला के अपनी पसंद के कपड़े पहनने से आप इतने परेशान हैं। सम्मानपूर्वक कहूंगी, खुद को बदलें और सोच को विकसित करें!”

इसके अलावा नुपुर ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए लिखा, “मैं वही हूं जिसे वह राखी बांधती है, और अगर मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, तो आपको क्यों है?”

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कंगना ने कृति के पहनावे पर कसा था तंज

दरअसल कृति ने विज्ञापन में ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहनी है। जिसे लेकर बाकी लोगों के साथ कंगना रनौत ने भी उनपर तंज कसा। बिना कृति का नाम लिए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था, “महिला होने के लिए यह शानदार समय है। हमारी अलमारियां तरह-तरह के कपड़ों से भरी हैं। आज की महिला एक ग्लोबल महिला है। कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा-चोली, जींस से लेकर साड़ी और बिकिनी से लेकर सलवार-कमीज तक, हमारे पास इतने विकल्प हैं, तो फिर कोई अपने भाई को बिकिनी/अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेगा? आपके पास स्टाइलिंग के और भी विकल्प हैं। हा हा, यह विज्ञापन जानबूझकर अजीब और असहज बनाने वाला लगता है!” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…