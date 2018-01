Nothing To Hide Award का जमकर उड़ा मजाक, सोशल मीडिया पर शेयर हुए मजेदार जोक्स

‘स्टार स्क्रीन अवॉर्डस’ की शाम बॉलीवुड के सितारों के नाम रही। इस दौरान इस इवेंट में कई जाने माने चेहरे और पर्सनालिटीज ने शिरकर की। इस अवॉर्ड की शाम में दीपिका पादुकोण, रेखा, कृति सेनन, करीना कपूर, मधू जैसी बड़ी स्टार्स दिखाई दीं। वहीं सलमान खान, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ ने भी अपनी परफॉर्मेंस से इस शाम में अपना जादू चलाया। स्टार स्क्रीन अवॉर्ड में कई सितारों को बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले के अवॉर्ड्स मिले। इस दौरान ‘स्टार स्क्रन अवॉर्डस’ ने अपनी अवॉर्ड्स की कैटगरी में एक खास कैटेगरी का अवॉर्ड भी शामिल किया।

इस कैटगरी का नाम था- ‘नथिंग टु हाइड’ अवॉर्ड। यह अवॉर्ड दो कलाकारों को दिया गया। पहले शाहिद कपूर और दूसरी कृति सेनन। इस अवॉर्ड को देने का कारण था कि आज कल सोशल मीडिया का जमाना है। वक्त-वक्त पर कई स्टार्स हर चीज अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। शाहिद और कृति सेनन ने सोशल मीडिया से जुड़ कर अपने फैंस के साथ अपनी निजी जिंदगी के कुछ पल भी तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से शेयर किए। इसे ‘नथिंग टु हाइड अवॉर्ड्स’ की कैटगरी में रखा गया।

शाहिद कपूर और कृति सेनन को इस अवॉर्ड से नवाजा गया। इसको लेकर अब सोशल मीडिया में इस अवॉर्ड का खूब मजाक उड़ाया जाने लगा। एक ट्विटर यूजर ने कहा, ‘इन दोनों की स्पीच क्या रही होगी। यह सोचने वाली बात है। वैसे इसका असली मतलब है क्या?’ एक यूजर लिखता है, ‘सनी लियोनी नथिंग टु हाइड अवॉर्ड डिजर्व करती हैं। स्टार स्क्रीन अवॉर्ड फेक है।’

“Iss saal hum star screen award mein nayi category introduce karne wale hain, nothing to hide award”

There is a “Nothing to Hide Award” being given away on #starscreenawards. Wow. They really don’t give any fucks now. — Vinit Gandhi (@vinitgandhi_) December 31, 2017

Sunny Leone deserves nothing to hide award… Star screen awards are so fake . — Item (@ltem_boyy) December 31, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App