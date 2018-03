सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप को लेकर कृति सेनन ने तोड़ी चुप्पी, कहा- बहुत हुआ

सुशांत सिंह के साथ उड़ रही खबरों को लेकर अब बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन ने चुप्पी तोड़ी है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से कृति सेनन का नाम सुशांत सिंह राजपूत की नई गर्लफ्रेंड के तौर पर लिया जा रहा है। इस पर अभिनेत्री ने अपने ट्विटर एकाउंट पर कहा है कि अब बहुत हो गया।

Had enough..as much as we like & respect each other as costars,there is absolutely NO truth to these baseless manufactured stories! Thanks

— Kriti Sanon (@kritisanon) June 18, 2016