पिछले कुछ समय से एक्ट्रेस कृति सैनन अपने एक टीवी एड के लिए काफी चर्चा में हैं। इसी बीच रक्षाबंधन के मौके पर कृति सैनन ने अपनी बहन नुपुर के साथ ये त्योहार सेलिब्रेट किया जिसकी झलक उन्होंने अपने फैंस के साथ साझा की। साथ ही सोशल मीडिया पर कपड़ों को लेकर चल रहे विवाद के कारण एक्ट्रेस ने अपने लुक को शेयर नहीं किया जबकि सिर्फ अपनी राखी को फ्लॉन्ट किया।

यह भी पढ़ें- कंगना रनौत ने भाई अक्षत को बांधी राखी, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा- ‘तुम मेरे लिए माता-पिता की छवि हो’

कृति सैनन ने सेलिब्रेट की राखी

पूरे देशभर में आज राखी का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन नुपुर सैनन के साथ राखी बंधे हाथों की तस्वीर को साझा किया और कैप्शन में लिखा- “राखी फैशन कमेटी अभी भी जारी है , लेकिन हमारा ध्यान अब उन चीजों पर है जो वाकई मायने रखती हैं।”

उन्होंने आगे सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए इस खास दिन पर प्यार और रिश्तों को अहमियत देने का संदेश दिया। अपने लुक को फैंस के साथ शेयर ना करते हुए एक्ट्रेस ने सिंपल और प्यारे तरीके से राखी का त्योहार मनाया। यहां उन्होंने अपनी बहन को राखी बांधी।

कृति का विवादित विज्ञापन

ज्वेलरी ब्रांड जीवा के एड के लिए कृति सैनन ने सफेद कलर का आउटफिट पहना था, जिस पर कंगना रनौत ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि मौके के हिसाब से वो कपड़े सही नहीं हैं और कृति ने हिंदू त्योहार का मजाक बनाया है, साथ उन्होंने एड की भी आलोचना की थी।

दरअसल, जीवा के इस विज्ञापन में कृति सैनन रक्षाबंधन का त्योहार मनाती नजर आई थीं। इस दौरान उन्होंने ऑफ-व्हाइट ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज के साथ केप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहनी हुई थी। विज्ञापन में कृति अपने डॉग को भी राखी बांधती दिखाई दीं।

यह भी पढ़ें- कृति सेनन के कपड़ों को लेकर छिड़े विवाद के बीच ज्वेलरी ब्रांड ने हटाया विज्ञापन, कंगना रनौत ने साधा था निशाना

प्रियंका चोपड़ा की मां मधू चोपड़ा का रिएक्शन

इस पूरे विवाद के बारे में जब प्रियंका चोपड़ा की मां से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि “एक दायरे के अंदर रह कर माय बॉडी माय च्वाइस बोलना ठीक है। पर वो दायरा जरूर रखो। आप ये वहां कीजिए जहां ये नॉर्मल हैं। यह कहते हुए मुझे खेद है, लेकिन हमारे बच्चे भी इसे पहनते हैं। वे इसे काम के लिए या अपने शौक के लिए पहनते हैं। हालांकि, यह स्वीकार्य है क्योंकि उन जगहों और परिस्थितियों में यह सही माना जाता है।”

कृति को मिला फैंस का सपोर्ट

कृति के इस लुक और विज्ञापन के कॉन्सेप्ट को लेकर सोशल मीडिया पर एक सेक्शन ने आपत्ति जताई। कुछ यूजर्स ने उनके पहनावे और विज्ञापन के तरीके पर सवाल उठाते हुए इसे भारतीय त्योहार की परंपरा और गरिमा से जोड़कर अपनी नाराजगी जाहिर की। बढ़ते विवाद के कारण कंपनी ने इस एड को हटा दिया।

अब इस बहस में सोशल मीडिया पर दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग जहां कृति सैनन का पक्ष लेते दिखाई दिए तो वहीं कुछ लोग कंगना की बात से सहमत नजर आए।

कंगना का पुराना ज्वेलरी एड वायरल

इसी बीच कंगना के कई पुराने फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे जिनमें एक्ट्रेस खुद जगह और मौके के हिसाब से गलत आउटफिट पहनी नजर आईं। कंगना का एक पुराना एड वायरल हुआ जो एक ज्वेलरी एड था और राखी के लिए ही बनाया गया था, हैरानी की बात ये थी कि इस एड में कंगना ने खुच ऑफ शोल्डर ड्रैस पहना हुआ है। जिसके लिए सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की काफी किरकिरी भी हो रही है।