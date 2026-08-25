बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन पिछले कुछ समय से एक ऐड को लेकर ट्रोल हो रही थीं, जो उन्होंने एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए किया। इस ऐड में वह ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहनकर रक्षाबंधन मानते हुए नजर आ रही थीं। जैसे ही उनका यह विज्ञापन सामने आया, तो लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

कुछ यूजर्स ने कहा कि त्योहार पर उन्होंने यह कैसे कपड़े पहने हैं, तो किसी ने पूजा की थाली न होने पर सवाल खड़े किए। सिर्फ इतना ही नहीं, अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर करते हुए कृति के कपड़ों पर सवाल किए। अब ‘कॉकटेल 2’ एक्ट्रेस ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

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कृति सेनन ने दिया जवाब

अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, “त्योहारों का असली मतलब आपके पहने हुए कपड़ों में नहीं, बल्कि परंपराओं के प्रति आपकी भावनाओं और उनके अर्थ में होता है। रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन है। मैं और मेरी बहन एक-दूसरे को राखी बांधते हैं। हम जानते हैं कि हम एक-दूसरे की सुरक्षा वैसे ही कर सकते हैं जैसे कोई भाई करता।”

कृति ने आगे लिखा, “हम एक-दूसरे की सेहत, खुशी और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए यह प्रार्थना और वादा हमारे डॉग्स के लिए भी है। आखिर, वे भी तो परिवार का हिस्सा हैं। साथ ही, हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? एथनिक फैशन में सालों में काफी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी किसी महिला के अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को सिर्फ उसके कपड़ों से मापा जाता है। संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, गले की नेकलाइन में नहीं।”

कंगना रनौत ने कसा था तंज

इससे पहले अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक पोस्ट करते हुए कृति सेनन के कपड़ों पर तंज कसा था। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा था, “महिलाओं के लिए आज का समय शानदार है। हमारी अलमारी अलग-अलग तरह के कपड़ों से भरी है। आज की महिला ग्लोबल महिला है- कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा, चोली, जींस से लेकर साड़ी और बिकिनी, सलवार-कमीज तक, हमारे पास पहनने के बहुत सारे ऑप्शन हैं।”

कंगना ने आगे लिखा, “तो फिर इन सभी विकल्पों में से आप अपने भाई को बिकीनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर राखी क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने सारे विकल्प हैं, फिर ऐसा क्यों? हा हा, यह विज्ञापन जानबूझकर थोड़ा अजीब और डरावना लगता है।”

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