कपूर परिवार का बॉलीवुड में जितना बड़ा नाम है, उतनी ही खास उसकी पारिवारिक परंपराएं भी रही हैं। शानदार पार्टियों से लेकर त्योहारों के जश्न तक, कपूर परिवार हमेशा से अपनी मेहमाननवाजी और खाने-पीने के शौक के लिए जाना जाता है। अब उनकी बहू और एक्ट्रेस नीतू कपूर ने कपूर परिवार की दिवाली से जुड़ी एक ऐसी भावुक याद शेयर की है, जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो सकता है।

हाल ही में ‘द कर्ली टेल्स’ से बातचीत के दौरान नीतू कपूर ने अपने ससुराल की दिवाली परंपराओं के बारे में बताया। नीतू कपूर ने अपनी सास कृष्णा राज कपूर की एक खास परंपरा का भी जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि उनकी सास दिवाली के मौके पर परिवार के सभी सदस्यों के लिए पहले से पैसों से भरे लिफाफे तैयार रखती थीं। यह उनके प्यार जताने का एक खास तरीका था। हालांकि, एक दिवाली पर ऋषि कपूर काम में व्यस्त होने के कारण परिवार के साथ त्योहार नहीं मना पाए। इस बात से कृष्णा राज कपूर काफी दुखी हो गई थीं।

ऋषि कपूर के लिए फाड़ दिया पैसों से भरा लिफाफा

नीतू ने इस घटना को याद करते हुए बताया कि अगले दिन जब वह ऋषि कपूर के साथ अपनी सास से मिलने पहुंचीं, तो कृष्णा राज कपूर ने उनके लिए रखा लिफाफा निकाला। लेकिन उन्होंने उसमें से पैसे बाहर निकाले और लिफाफा फाड़ दिया।

यह भी पढ़ें- Chhath Puja 2026: ‘कांच ही बांस के बहंगिया’ से ‘पहिले पहिल हम कईनी’, शारदा सिन्हा के ये 5 लोकप्रिय गीत हैं छठ की पहचान

नीतू के मुताबिक, उनकी सास ने ऋषि से कहा, ‘तुम इसके हकदार नहीं हो। कल मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई।’ दरअसल, ऋषि के दिवाली पर साथ न होने से कृष्णा राज कपूर का दिल टूट गया था। नीतू ने बताया कि उनकी सास के दिल में परिवार के लिए बहुत प्यार था। वह किसी से अपने प्यार की मांग नहीं करती थीं, बल्कि अपने प्यार और दुलार से लोगों के दिलों में खास जगह बना लेती थीं।

रणबीर और रिद्धिमा के साथ आज भी निभाती हैं यह परंपरा

नीतू कपूर ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी सास की इस खूबसूरत परंपरा को आज भी कायम रखा है। अब वह दिवाली के मौके पर अपने बच्चों रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर को पैसों से भरे लिफाफे देती हैं। इस तरह कपूर परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा आज भी बरकरार है।

यह भी पढ़ें- Ramayana Box Office Collection Day 9: दुनियाभर में कमाए सिर्फ 72 करोड़ , ‘रामायण’ की रफ्तार पड़ी धीमी