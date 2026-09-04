Janamashtami Special Songs: जन्माष्टमी का त्योहार आते ही भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, उनकी शरारतों और मां यशोदा के साथ उनके खूबसूरत रिश्ते की यादें ताजा हो जाती हैं। हिंदी फिल्मों ने भी कान्हा के अलग-अलग रूपों को अपने गीतों में बखूबी पिरोया है। यही वजह है कि जन्माष्टमी के मौके पर कुछ पुराने फिल्मी गाने आज भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं।

इन गीतों में कहीं नटखट कान्हा की मस्ती देखने को मिलती है तो कहीं मां और बेटे के बीच का प्यार। आइए जन्माष्टमी के मौके पर याद करते हैं ऐसे ही कुछ सदाबहार गीतों को।

बड़ा नटखट है…

फिल्म ‘अमर प्रेम’ का गाना ‘बड़ा नटखट है’ भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और मां यशोदा के साथ उनके रिश्ते को खूबसूरती से दिखाता है। आरडी बर्मन के संगीत और आनंद बख्शी के बोल से सजा यह गीत आज भी जन्माष्टमी के मौके पर खूब सुना जाता है।

मैया यशोदा

‘हम साथ-साथ हैं’ फिल्म का ‘मैया यशोदा’ गाना जन्माष्टमी और कृष्ण जन्म से जुड़े सबसे लोकप्रिय फिल्मी गानों में शामिल है। इस गाने में कृष्ण की शरारतों और गोपियों की शिकायतों को बेहद चंचल अंदाज में पेश किया गया है।

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यशोमती मैया से बोले नंदलाला

फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ का ये गाना भगवान कृष्ण और मां यशोदा के रिश्ते को भावुक अंदाज में पेश करता है। लता मंगेशकर की आवाज और गीत के भाव इसे खास बनाते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर जब कृष्ण की बाल लीलाओं की बात होती है तो यह गीत जरूर याद आता है।

वो किसना है

फिल्म ‘वी आर फैमिली’ का ये गाना कृष्ण की मासूमियत, शरारत और उनके आकर्षण को आधुनिक अंदाज में पेश करता है। यह गाना नई पीढ़ी के बीच भी भगवान कृष्ण की छवि को एक अलग अंदाज में पेश करता है।

राधा कैसे न जले

आमिर खान और ग्रेसी सिंह की फिल्म ‘लगान’ का ‘राधा कैसे न जले’ राधा-कृष्ण के प्रेम और नोकझोंक को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश करता है। गाने में राधा की नाराजगी और कृष्ण की शरारत देखने को मिलती है। एआर रहमान के संगीत और आशा भोसले, उदित नारायण की आवाज ने इस गीत को खास बना दिया। जन्माष्टमी के मौके पर राधा-कृष्ण से जुड़े गीतों की बात हो तो यह गाना जरूर याद आता है।

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गो गो गोविंदा

जन्माष्टमी और दही-हांडी के जश्न को मॉडर्न अंदाज में दिखाने वाला ‘गो गो गोविंदा’ भी काफी लोकप्रिय है। सोनाक्षी सिन्हा और प्रभुदेवा पर फिल्माया गया यह गाना अपनी एनर्जी और शानदार डांस के लिए जाना जाता है। जन्माष्टमी की पार्टियों और दही-हांडी के कार्यक्रमों में आज भी इसकी धुन सुनाई देती है।

भगवान कृष्ण पर फिल्माए गए इन गीतों की खासियत यही है कि समय बदलने के बावजूद इनका आकर्षण कम नहीं हुआ। कुछ गीत कृष्ण की बाल लीलाओं को दिखाते हैं, कुछ राधा-कृष्ण के प्रेम को और कुछ जन्माष्टमी के उत्सव और दही-हांडी की मस्ती को।