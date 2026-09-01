इस वक्त नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ चर्चा में है। फिल्म को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और बॉक्स ऑफिस पर भी यह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म से जुड़ा एक नाम ऐसा है, जिसकी अपनी कहानी भी काफी दिलचस्प है।

यह नाम है कृष्ण दास। उनका जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क में जेफरी कैगल के नाम से हुआ था। आज वह दुनियाभर में भक्ति संगीत और कीर्तन के लिए जाने जाते हैं। अब कृष्ण दास ने ‘हनुमान अंश’ के लिए दो गाने भी गाए हैं।

कौन हैं कृष्ण दास?

कृष्ण दास ने पश्चिमी देशों में भारतीय भक्ति संगीत और कीर्तन को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वह हनुमान और दूसरे हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े कई भजन और मंत्र गा चुके हैं।

कृष्ण दास का जन्म 31 मई 1947 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। उनका असली नाम जेफरी कैगल था। उन्हें बचपन से ही संगीत में दिलचस्पी थी। बड़े होने पर उन्होंने रॉक, ब्लूज और जैज जैसे पश्चिमी संगीत भी सुने और सीखे।

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हालांकि, आगे चलकर उनका झुकाव भारतीय आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ गया। उनकी मुलाकात अमेरिकी आध्यात्मिक गुरु राम दास से हुई। इसी के जरिए वह नीम करोली बाबा के संपर्क में आए। इसके बाद वह भारत आए और आध्यात्मिक साधना से जुड़ गए।

नीम करोली बाबा से बदली जिंदगी

कृष्ण दास की जिंदगी में नीम करोली बाबा की खास जगह है। वह उन्हें अपना गुरु मानते हैं। भारत में रहते हुए उन्होंने भक्ति, ध्यान और कीर्तन को करीब से समझा।

बाद में जब वह अमेरिका लौटे तो उन्होंने कीर्तन को ही अपने संगीत का आधार बना लिया। उन्होंने भारतीय भक्ति संगीत को अपने अंदाज में पेश किया। धीरे-धीरे उनकी आवाज और उनका संगीत पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय होने लगा।

हनुमान भक्ति से खास रिश्ता

कृष्ण दास के संगीत में हनुमान भक्ति की खास जगह है। वह हनुमान चालीसा के कई संस्करण गा चुके हैं। उनके संगीत में हनुमान और भगवान राम से जुड़े भजन और मंत्र भी सुनने को मिलते हैं।

उन्होंने ‘Flow of Grace: Chanting the Hanuman Chalisa’ नाम का प्रोजेक्ट भी किया है। ऐसे में ‘हनुमान अंश’ से उनका जुड़ना उनकी पुरानी आध्यात्मिक यात्रा से भी जुड़ा हुआ नजर आता है।

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ग्रैमी अवॉर्ड के लिए हुआ नामांकन

कृष्ण दास की पहचान सिर्फ भारत या भारतीय समुदाय तक सीमित नहीं है। वह पश्चिमी देशों में कीर्तन संगीत के जाने-माने कलाकार हैं। उनके एल्बम ‘Live Ananda’ को 2013 में ग्रैमी अवॉर्ड के लिए नामांकन भी मिला था।

आज अमेरिका में जन्मे जेफरी कैगल को दुनिया कृष्ण दास के नाम से जानती है। उन्होंने भारतीय भक्ति संगीत को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। अब उनकी आवाज ‘हनुमान अंश’ के जरिए हिंदी सिनेमा के दर्शकों तक भी पहुंच रही है।