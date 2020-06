Krishna And His Leela, Netflix: नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई साउथ इंडियन फिल्म कृष्ण एंड हिज लीला को लेकर सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म Krishna and His Leela को शुरुआत में ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स तो मिला लेकिन धीरे-धीरे इसका विरोध होने लगा। कई लोग इसे धार्मिक भावना से जोड़ कर देख कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म ने हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ट्विटर पर तो बकायदा ट्रेंड कर रहा है- #NetflixBoycott।

यूजर्स इस फिल्म को देख कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो कुछ लोग इस बॉयकॉट का जम कर मजाक उड़ा रहे हैं-एक यूजर कहता- ‘जिन लोगों ने अभी अभी नेटफ्लिक्स का इतना मेहंगा सब्सक्रिप्शन लिया है उनके लिए तो सदमा होगा नहीं?’ तो एक यूजर ने लिखा-‘वेब सीरीज कृष्ण एंड हिज लीला ऑन नेटफ्लिक्स’ में दिखाया गया है कि कृष्ण के अनेकों अफेयर रहे और वह कई महिलाओं के साथ संबंधों में थे, जिनमें एक राधा भी थीं। बहिष्कार करो इसका।’

ऐसे में एक अन्य यूजर ने इस यूजर को जवाब देते हुए कहा- ‘पहले तो ये वेब सीरीज नहीं है फिल्म है समझे, फिल्म देखो सिर्फ सीन नहीं।’ तो किसी ने कहा- कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये सीरीज है या फिर फिल्म, फिर भी मुंह उठा कर बहिष्कार करने आ गए हैं।



एक यूजर ने भड़कते हुए लिखा- क्या घटिया दिखा रहे हैं ये लोग Netflix पर, शर्म नहीं आती क्या? हम अपने धर्म की ऐसे बेइज्जती नहीं होने देंगे।’ किसी ने मजाकिया अंदाज में लिखा-‘लो जी जिसने सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया वह भी आए हैं बॉयकॉट करने के लिए।’

एक अन्य ने लिखा- ‘बिना किसी सही तथ्य औप आधी अधूरी जानकारी के कैसे ऐसा कॉन्टेंट बना सकते हैं? पता नहीं ऐसे लोगों को अप्रूवल कैसे मिल जाता है। इंसानियत आखिर हैं कहां?’

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो