एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार एक्टर गोविंदा के साथ अपने कथित अफेयर की खबरों के लिए लगातार चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस बात के लिए उनकी क्लास तो लगा ही रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने भी उन्हें कॉल आउट किया है।

उन सभी बातों और दावों पर रिएक्शन देते हुए कोमल रानी का कहना है कि उन्होंने अपनी फिल्म ‘रूपा’ की घोषणा की थी ना कि अपने किसी रोमांटिक रिश्ते की। उन्होंने ये तक कहा है कि वह उन एक्ट्रेसेस की राय सुनना पसंद नहीं करेंगी जिनकी अपनी शादियां टूट रही हैं और बुढ़ापे में भी जिनके कई लोगों के साथ रिश्तें हैं।

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‘जरूरी मुद्दों पर रिएक्शन क्यों नहीं देते ये सेलेब्स’- कोमल रानी

अपने इंस्टाग्राम पर कोमल रानी स्वर्णकार ने कई स्टोरीज शेयर करते हुए इन सभी बातों को खुलकर रखा। कोमल का कहना है कि हाल ही में उन्होंने कुछ सेलिब्रिटीज को गोविंदा जी और उनकी निजी जिंदगी व कैरेक्टर को लेकर खुलकर टिप्पणी करते देखा है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा कि गंभीर मुद्दों-चाहे वह आतंकवाद हो, राजनीति हो, किसी अभिनेता की मौत हो या किसी बाकी अभिनेता की कई शादियां, इस मुद्दों पर यही लोग इतनी मजबूती से अपनी राय रखते नजर नहीं आए। ऐसे में कोमल रानी की निजी जिंदगी अचानक ऐसा सार्वजनिक मुद्दा क्यों बन गई है, जिस पर हर कोई टिप्पणी करने का अधिकार समझने लगा है?

‘जिनकी खुद की शादियां टूट रही हों वो ना बोलें’- कोमल रानी

कोमल रानी ने कहा कि “अपने हीरो के साथ गणपति बप्पा के दर्शन करना और अपनी आगामी फिल्म ‘रूपा’ की सफलता के लिए प्रार्थना करना आखिर कब से शर्म की बात, राष्ट्रीय मुद्दा या किसी के लिए दिखावा बन गया?”

कोमल ने बिना किसी का नाम लिए अपनी बात जारी रखी और लिखा- “मुझे उन औरतों से सिंदूर, शादी या हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में कुछ भी सुनना या जानना नहीं है, जो खुद सिंदूर का मजाक उड़ाती हैं, जिनकी अपनी शादियां टूट रही हैं, और जो अपने वैवाहिक रिश्तों की पवित्रता भी बनाए नहीं रख सकतीं।”

‘ये लोग जज करने लायक नहीं’- कोमल रानी

“मैं ऐसी औरतों को खुद को जज करने के लायक नहीं मानती। खासकर उन औरतों को जो ऐसे लोगों को आदर्श मानती हैं और उनका समर्थन करती हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी रात-रात भर शराब पीकर, दूसरे मर्दों के साथ कई अफेयर करके और बुढ़ापे में भी तीन-तीन मर्दों के साथ ‘वन-नाइट स्टैंड’ के सपने देखकर बिताई हो और साथ ही, अपनी शोहरत के लिए उन पतियों को सबके सामने नीचा दिखाया हो जिनके साथ वे रहीं और जिनसे उन्हें जिंदगी भर फायदा मिला।”

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आगे भी साथ दिखेंगे गोविंदा और कोमल रानी

उन्होंने स्पष्ट किया कि गोविंदा के साथ उनकी सार्वजनिक मौजूदगी की वजह उनकी फिल्म है, न कि कोई निजी रिश्ता। कोमल ने लिखा कि उन्होंने ‘रूपा’ फिल्म की घोषणा की है, किसी रोमांटिक रिश्ते की नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों साथ काम कर रहे हैं और आगे भी साथ नजर आएंगे। अगर किसी को इससे परेशानी है, तो यह उनकी समस्या है।

कश्मीरा शाह और दिव्या कुमार खोसला को जवाब?

बिना किसी का नाम लिए, कोमल ने फिल्म इंडस्ट्री की कुछ अभिनेत्रियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अभिनेत्रियां, जिनका करियर कथित तौर पर धीमा पड़ चुका है और जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, दूसरे लोगों से जुड़े विवादों में दखल देकर खुद को चर्चा में बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं।

बता दें कि कोमल रानी और गोविंदा के कथित रिश्ते पर सवाल उठाते हुए दिव्या कुमार खोसला, कश्मीरा शाह का रिएक्शन देखने मिला था।