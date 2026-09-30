करण जौहर ने फैंस को एक साथ गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों दी है। करण ने अपने टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ के 9वें सीजन का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही ये भी बताया है कि ये उनके शो का आखिरी सीजन होगा। करण जौहर ने बुधवार को एक भावुक वीडियो शेयर कर अपने दर्शकों को जानकारी दी कि 22 साल बाद उनका ये शो खत्म होने जा रहा है।

पिता ने पूछा था- इसके लिए तुम्हें कौन पैसे देगा?

शो के साथ अपने 22 साल लंबे सफर को याद करते हुए करण जौहर ने अपने पिता और फिल्म प्रोड्यूसर यश जौहर से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया। करण ने बताया कि 2004 में जब उन्होंने अपने पिता के सामने टॉक शो होस्ट करने का आइडिया रखा था, तो यश को शक था कि ये शो हिट होगा भी या नहीं।

इसके बारे में बताते हुए करण ने कहा, “जून 2004 की बात है, जब मैंने अपने पिता से कहा कि मैं एक टॉक शो होस्ट करना चाहता हूं। मैं दो सेलिब्रिटीज या स्टार्स को बुलाकर उनके साथ अनौपचारिक बातचीत करना चाहता था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, ‘करण, तुम अपने दोस्तों को बुलाकर उनसे बात करोगे, जो तुम वैसे भी करते हो। इसके लिए तुम्हें कौन पैसे देगा?'” करण ने बताया कि उनके पिता का उसी महीने 26 जून 2004 को निधन हो गया था। इसके बाद 16 अगस्त 2004 को उन्होंने पहली बार शो की शूटिंग की थी।

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161 एपिसोड और 8 सीजन के बाद लिया फैसला

करण ने कहा कि अब वह इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें लगता है कि हर अच्छी चीज का एक अंत होना चाहिए। उन्होंने कहा, “8 सीजन, 22 साल और 161 एपिसोड बाद बहुत कुछ हुआ। मैंने प्रेमियों, दोस्तों और परिवारों को बुलाया। कुछ ऐसे प्रेमियों को भी बुलाया जो बाद में एक्स-लवर्स बन गए और कुछ ने तो शादी भी कर ली। मैंने लगभग राष्ट्रीय हस्तियों के करियर खत्म कर दिए। आज भी मैं ‘नेपोटिज्म’ शब्द के साथ जी रहा हूं। अटकलें लगाना एक तरह से राष्ट्रीय शब्द बन गया।”

करण ने आगे कहा कि वह जहां भी जाते हैं, लोग उनसे ‘कॉफी विद करण’ के अगले सीजन के बारे में जरूर पूछते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि लोग उनसे यह क्यों नहीं पूछते कि उनकी अगली फिल्म कब आ रही है।

शो खत्म करने का ऐलान करते वक्त भावुक हुए करण जौहर

उन्होंने कहा, “भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि ‘कॉफी विद करण’ का यह मेरा आखिरी सीजन होगा। ट्रोल्स, कमेंट्स और पोस्ट्स होंगे और मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इन सबके बीच मुझे पता है कि इस कप कॉफी के लिए अभी भी बहुत प्यार है। इसलिए मेरे आखिरी सीजन में मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ एक आखिरी कप कॉफी पीजिए।”

करण ने अपने बयान में कहा कि यह शो उनकी जिंदगी का बेहद खास हिस्सा रहा है। इसने उन्हें दोस्ती, यादें, पागलपन भरे पल और ढेर सारा प्यार दिया, साथ ही कई विवाद भी उनके हिस्से आए। उन्होंने कहा कि इन सबके बावजूद दर्शक लगातार शो के साथ जुड़े रहे और हर बार एक और कप कॉफी के लिए वापस आते रहे।

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कौन-कौन से सितारे आ सकते हैं?

फिलहाल ‘कॉफी विद करण 9’ में नजर आने वाले मेहमानों के नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। हालांकि, चर्चाओं के मुताबिक शो में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, काजोल, करीना कपूर और जया बच्चन, आमिर खान, सैफ अली खान और फरहान अख्तर समेत कई सितारे नजर आ सकते हैं। ‘कॉफी विद करण 9’ यानी इसके आखिरी सीजन की स्ट्रीमिंग 14 अक्टूबर से जियोहॉटस्टार पर होगी।