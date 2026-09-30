करण जौहर ने बुधवार, 30 सितंबर को ऐलान किया कि उनका शो ‘कॉफी विद करण’ खत्म होने वाला है। ‘कॉफी विद करण’ अपने सीजन 9 के साथ स्क्रीन पर लौटेगा और यही शो का आखिरी सीजन भी होगा। सालों से शो का काउच एक ऐसी जगह रहा है जहां बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने अपने दिल की बातें खुलकर की हैं, गॉसिप शेयर की हैं, खुद पर हंसे हैं और कुछ बेहद पर्सनल पलों के बारे में बात की है। 2004 में शुरू हुआ करण जौहर का पॉपुलर चैट शो अब दर्शकों को अलविदा कहने के लिए तैयार है।

अब जब करण जौहर ने ‘कॉफी विद करण’ के फाइनल सीजन का ऐलान कर दिया है तो हम शो के कुछ सबसे यादगार और आइकॉनिक पलों पर एक नजर डाल रहे हैं।

कंगना, करण और नेपोटिज्म

टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ में कई पल ऐसे रहे, जो बाद में विवाद का कारण बने। इनमें से एक था सीजन 5 में नेपोटिज्म पर चर्चा, जिसने बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस को जन्म दिया। इस एपिसोड में कंगना रनौत, सैफ अली खान के साथ काउच पर नजर आई थीं। उन्होंने करण जौहर पर तंज कसते हुए उन्हें ‘नेपोटिज्म का ध्वजवाहक’ और ‘मूवी माफिया’ कहा था।

यह बातचीत शो के इतिहास के सबसे ज्यादा चर्चित पलों में से एक बन गई और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी जिसपर आज भी चर्चा होती है। करण ने बाद में इंटरव्यू में कहा कि वह कंगना के इन बयानों से हैरान रह गए थे। यह करण और कंगना के बीच सार्वजनिक झगड़े की शुरुआत भी थी, जो सालों से जारी है।

रणबीर के खिलाफ दीपिका और सोनम

शो के सीजन 3 में दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर एक साथ आई थीं। दीपिका ने उस समय अपने बॉयफ्रेंड रहे रणबीर कपूर के बारे में बात की। एपिसोड के दौरान, दीपिका और सोनम ने रणबीर का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि रणबीर को कंडोम ब्रांड का प्रचार करना चाहिए। इस टिप्पणी पर रणबीर के पिता और दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की प्रतिक्रिया भी आई थी। ऋषि कपूर ने सोनम और दीपिका की टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना की थी।

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करीना और प्रियंका का झगड़ा

‘कॉफी विद करण’ के सीजन 3 में ही एक और यादगार सेलिब्रिटी फाइट देखने को मिली थी। करीना कपूर खान ने प्रियंका चोपड़ा जोनस पर तंज कसा और एक सेगमेंट के दौरान पूछा, ‘उसे ये एक्सेंट कहां से मिला है?’

बाद में प्रियंका शो पर आईं और उनसे करीना के सवाल के बारे में पूछा गया। देसी गर्ल ने जवाब दिया, ‘वहीं से जहां से उनके बॉयफ्रेंड (सैफ अली खान) को मिला है।’

हालांकि बाद में दोनों एक्ट्रेसेज ने अपने मतभेद भुला दिए थे और कॉफी विद करण के बाद के सीजन में एक साथ नजर आई थीं। तब से उन्होंने अपनी दोस्ती बनाए रखी है और अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए देखी जाती हैं।

आलिया भट्ट की प्रेसिडेंशियल ब्लंडर

आलिया भट्ट ने ‘कॉफी विद करण’ को अपने सबसे आइकॉनिक पलों में से एक दिया था। उन्होंने शो पर अपने डेब्यू के दौरान रैपिड फायर सवाल का ऐसा जवाब दिया कि सालों उनका मजाक बनता रहा था। एक ट्रिविया क्विज के दौरान, आलिया ने ‘पृथ्वीराज चौहान’ को भारत के राष्ट्रपति बता दिया था। उस वक्त भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।

आलिया की इस गलती ने उन्हें फेमस मीम में बदल दिया था। काफी वक्त तक वो ट्रोल्स के निशाने पर रहीं। बाद में आलिया ने इस मजाक को हल्के में लिया। वह बाद में एक AIB पैरोडी वीडियो में नजर आईं और अपनी ही गलती पर हंसी, और एक शर्मनाक पल को AIB के सबसे यादगार स्केच में से एक में से एक में बदल दिया।

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इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या राय को कहा प्लास्टिक

चैट शो के सीजन 4 में इमरान हाशमी ने विवाद खड़ा कर दिया था। ये तब की बात है जब उन्होंने रैपिड-फायर राउंड के दौरान ‘प्लास्टिक’ शब्द को ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ जोड़ा था। उन्होंने मल्लिका शेरावत को ‘ओवररेटेड’ भी कहा था। सालों बाद इमरान ने अपनी टिप्पणी पर अफसोस जताया और कहा कि वह अपनी इस बात के लिए ऐश्वर्या से माफी मांगना चाहेंगे।