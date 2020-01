Koffee with Karan, Ananya Panday: ‘पति पत्नी और वो’ की एक्ट्रेस और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनन्या नेपोटिजम पर बात करती दिख रही हैं। तो वहीं गली बॉय (Gully Boy) स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी नेपोटिजम पर अपनी राय रखते हुए सीधे मुंह अपनी बात कही जिससे उनके फैंस का दिल खुश हो गया।

नेपोटिजम पर अपनी राय रखते हुए अनन्या कहती हैं कि उनके पिता कभी करण जौहर के पॉपुलर शो Koffee With Karan में नहीं गए। अनन्या वीडियो में कहती नजर आ रही हैं- ‘यह सब दिखने में काफी ग्लैमरस लगता है कि मुझे सब मिलगया। अब ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हां मैं ग्रेटफुल हूं कि मैं अपने पिता की बेटी हूं। जब लोग मुझसे नेपोटिजम के नाम पर नफरत करते हैं मैं इनसे शर्म नहीं करने वाली हूं कि मैं चंकी पांडे की बेटी हूं तो सब मिलेगा ही गया होगा। अरे मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है और हर दिन मैं उन्हें मेहनत करते देखती हूं। मैं उनपर बहुत गर्व करती हूं। ‘

अनन्या आगे कहती हैं-‘मैं कभी भी येनहीं कहना चाहूंगी कि नहीं मैं उनकी बेटी नहीं हूं। जब मेरी स्टूडेंट ऑफ द इयर साल भर के लिए डिले हो गई थी तब तक मेरे पिता ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी थी, क्योंकि वह जानते हैंकि कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी ये मेरा ड्रीम रहा है। तो मुझे ऑपर्चुनिटी मिलेगी तो मैं इसे जरूर स्वीकारूंगी। मेरे पिता ने धरमा के साथ काम किया। लेकिन उन्हें कभी भी कॉफी विद करण में नहीं बुलाया गया। हर किसी की अपनी एक जर्नी है स्ट्रगल है।’

Hats off to @SiddhantChturvD

He nailed @ananyapandayy with that last sentence

Koffee with Karan pic.twitter.com/6Guiu8HjUA

— BihariBabu (@mayanksledger) January 1, 2020