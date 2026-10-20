Koffee With Karan 9: करण जौहर का मशहूर चैट शो ‘कॉफी विद करण’ अपने नौवें सीजन के साथ विदाई लेने जा रहा है। शो के पहले एपिसोड में सलमान खान नजर आए थे, जबकि दूसरे एपिसोड में नवविवाहित जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे करने वाली है। 21 अक्टूबर को प्रसारित होने वाले इस एपिसोड में विजय ने बताया कि उन्होंने रश्मिका को शादी के लिए कब और कैसे प्रपोज किया था। इसके साथ ही दोनों ने पहली बार अपनी सगाई की अंगूठियां भी कैमरे के सामने दिखाई हैं।

इटली में प्रपोज करना चाहते थे विजय

विजय देवरकोंडा ने बताया कि वह उन लोगों में से नहीं हैं, जो प्रपोज करने के लिए खास योजना बनाते हैं। हालांकि, वह नहीं चाहते थे कि रश्मिका के पास प्रपोजल से जुड़ी कोई यादगार कहानी ही न हो। इसी वजह से उन्होंने शादी से पहले उन्हें प्रपोज करने का फैसला किया।

विजय के मुताबिक, फरवरी में होने वाली शादी से कुछ महीने पहले दिसंबर में वह रश्मिका के साथ इटली में थे। उस दौरान उनके मन में रश्मिका को प्रपोज करने का ख्याल आया। वह इटली में ही इस खास पल को यादगार बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपनी पसंद की अंगूठी नहीं मिल सकी। ऐसे में उनका यह प्लान पूरा नहीं हो पाया।

शादी के संगीत में विजय ने रश्मिका को किया प्रपोज

विजय ने बताया कि आखिरकार उन्होंने उदयपुर में अपनी शादी के संगीत समारोह के दौरान रश्मिका को प्रपोज किया। यह उनकी शादी के पहले दिन की बात थी। संगीत कार्यक्रम खत्म होने के बाद विजय ने अपने दोस्तों को एक जगह इकट्ठा किया। वह चाहते थे कि उनकी जिंदगी का यह खास पल उन लोगों के बीच हो, जो उनके लिए मायने रखते हैं।

इसके बाद विजय ने सबके सामने घुटनों पर बैठकर रश्मिका को प्रपोज किया। अभिनेता ने बताया कि वह रश्मिका को यह खूबसूरत याद देना चाहते थे, ताकि उनके पास भी अपने प्रपोजल की कहानी हो। शो में दोनों की सगाई की अंगूठियां दिखाए जाने के बाद उनके रिश्ते का यह खास पल एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

रश्मिका ने एक साल तक की थी शादी की बात

शो के पहले जारी किए गए एक प्रोमो में करण जौहर विजय से पूछते नजर आए कि जब उनकी जिंदगी में रश्मिका जैसी खूबसूरत लड़की आईं, तो क्या उन्होंने उन्हें प्रपोज किया था? इस पर रश्मिका ने अपनी प्रेम कहानी का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया।

रश्मिका ने बताया कि उन्होंने ही विजय से शादी की बात शुरू की थी। अभिनेत्री ने विजय से कहा था कि चलो, शादी कर लेते हैं। इस पर विजय ने जवाब दिया कि ठीक है, उनसे सौ बार पूछो। करण जौहर यह सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने रश्मिका से पूछा कि क्या उन्होंने सच में विजय से सौ बार शादी के लिए कहा था? इस पर अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने पूरे एक साल तक विजय से शादी की बात की थी।

फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंधे विजय-रश्मिका

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 26 फरवरी 2026 को शादी की थी। दोनों की जोड़ी को पर्दे पर भी दर्शकों ने पसंद किया है। फिलहाल विजय और रश्मिका पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म ‘रणबाली’ में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब ‘कॉफी विद करण’ में उनकी प्रेम कहानी और शादी से जुड़े खुलासों ने फैंस की दिलचस्पी बढ़ा दी है।