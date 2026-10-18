Koffee With Karan 9: इस बार कॉफी विद करण सीजन 9 के काउच पर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना नजर आने वाले हैं। पहली बार दोनों एक्टर्स बतौर कपल शो में नजर आएंगे। शो से जुड़ा नया प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें दोनों की शानदार केमिस्ट्री देखने मिल रही है। यहां दोनों ने अपनी लाइफ से जुड़े राज खोले हैं, प्रोमों में विजय बताते हैं कि रश्मिका ने उनसे करीब 100 बार शादी के लिए पूछा था।

इस सीजन की शुरुआत सलमान खान के एपिसोड से हुई थी, अब अगले एपिसोड में विजय-रश्मिका नए गेस्ट होने वाले हैं। कॉफी विद करण के काउच पर रश्मिका मंदाना का डेब्यू हुआ है, जबकि विजय पहल अनन्या पांडे के साथ शो में नजर आ चुके हैं।

रश्मिका ने 100 बार शादी के लिए पूछा?

प्रोमो में करण ने कपल से पूछा, ‘क्या तुम लोगों ने शादी के लिए एक-दूसरे को प्रपोज किया था।’ इस पर रश्मिका हां में सिर हिलाती हैं और विजय बताते हैं कि रश्मिका उनसे कहती रहती थीं कि चलो शादी कर लेते हैं। तब विजय जवाब में कहा, ‘ठीक है, तुम 100 बार पूछ चुकी हो। तो कर लेते है।’ ये सुनते ही करण काफी हैरान हो जाते हैं और रश्मिका से पूछते हैं क्या सच में ऐसा हुआ था।

रश्मिका जवाब में कहती हैं, ‘मैं एक साल तक इनसे शादी के लिए पूछती रही, तब जाकर विजय ने हां कहा।’

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विजय-रश्मिका के साथ रैपिड फायर राउंड

शो के रैपिड-फायर राउंड के दौरान करण जौहर रश्मिका मंदाना से पूछते हैं कि वह अपने पुष्पा के को-स्टार अल्लू अर्जुन और एनिमल के को-स्टार रणबीर कपूर में से किसे चुनेंगी। इस पर रश्मिका बिना देर किए अल्लू अर्जुन का नाम लेती हैं।

वहीं, जब करण विजय देवरकोंडा से पूछते हैं कि रश्मिका के अलावा किस एक्ट्रेस के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री सबसे अच्छी लगती है, तो विजय के जवाब देने से पहले ही रश्मिका बीच में बोल पड़ती हैं, ‘कोई नहीं!’ उनका यह मजेदार जवाब सुनकर शो में मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।

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विजय ने बताया शादी का सबसे बढ़िया रूल

विजय भी इस पर मजेदार अंदाज में जवाब देते हैं। वह कहते हैं, ‘शादी का पहला नियम है- पत्नी की बात से सहमत रहो।’ विजय की यह बात सुनकर रश्मिका अपनी हंसी नहीं रोक पातीं और जोर-जोर से हंसने लगती हैं।

दोनों के बीच की यह प्यारी नोकझोंक प्रोमो का मजेदार पल बन जाती है। प्रोमो में साफ समझ आ रहा है कि ये एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है। प्रोमो में दिखाई गई बातों के अलावा कपल इस शो में और क्या खुलासे करता है, ये देखना काफी मजेदार होगा।

कॉफी विद करण 9 का नया एपिसोड हर हफ्ते बुधवार को शाम 7 बजे स्ट्रीम होता है।