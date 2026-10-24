सलमान खान और करिश्मा कपूर, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के बाद अब वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और अर्जुन कपूर करण जौहर के शो ‘कॉफी विद करण सीजन 9’ के तीसरे एपिसोड में नजर आने वाले हैं। शनिवार को मेकर्स ने नए एपिसोड का प्रोमो जारी किया।

यह एपिसोड जाह्नवी कपूर और करण जौहर के लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आई थीं। ऐसे में लंबे समय बाद शो पर दोनों का साथ नजर आना फैंस के लिए दिलचस्प होगा।

एपिसोड की शुरुआत फिल्म ‘बवाल’ के को-स्टार्स जाह्नवी कपूर और वरुण धवन के साथ होगी, जबकि अर्जुन कपूर बीच में शो में एंट्री करेंगे। उनका अंदाज कुछ वैसा ही होगा, जैसे सलमान खान वाले एपिसोड में करिश्मा कपूर ने सरप्राइज एंट्री की थी।

जाह्नवी कपूर और वरुण धवन होंगे नए गेस्ट

प्रोमो में बजर राउंड भी देखने मिला, जहां तीनों सितारे मजाकिया अंदाज में एक-दूसरे से बहस करते नजर आए। इस दौरान माहौल तब और दिलचस्प हो गया, जब जाह्नवी कपूर ने कहा, ‘मेरा अपमान मत करो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर निशाना साधा जा रहा है।’

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वहीं, वरुण धवन ने खुलासा किया कि एक समय ऐसा भी था, जब करण जौहर ने उनसे और जाह्नवी कपूर, दोनों से बात करना बंद कर दिया था। इस पर करण ने कहा, ‘मैं तुम दोनों से नाराज था।’ जवाब में जाह्नवी ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘जब हमारी बात बंद हो गई थी, तब मेरा वजन बढ़ गया था।’

करण जौहर और जाह्नवी कपूर की लड़ाई

जाह्नवी कपूर और करण जौहर के बीच इस साल की शुरुआत में अनबन की खबरें सामने आई थीं। इन अटकलों की वजह जाह्नवी का करण जौहर की टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी धर्मा कॉर्नरस्टोन आर्टिस्ट एजेंसी (DCAA) छोड़कर कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क से जुड़ना बताया गया था।

हालांकि, जाह्नवी और करण, दोनों में से किसी ने भी अब तक पब्लिकली आपसी रिश्तों में खटास आने की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में शो के प्रोमो में दोनों की बातचीत ने एक बार फिर इन चर्चाओं को हवा दे दी है।

रवि किशन के मीम्स पर क्या बोले अर्जुन कपूर

प्रोमो के एक बाकी हिस्से में वरुण धवन कहते नजर आए कि वह शादी और करियर से जुड़ी सलाह के लिए अर्जुन कपूर के पास जाएंगे। वहीं, रैपिड-फायर राउंड में करण जौहर ने जाह्नवी कपूर से पूछा कि कौन-सा इंस्टाग्राम अकाउंट उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है।

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जाह्नवी ने बिना देर किए रवि किशन का नाम लिया। इसके बाद उन्होंने रवि किशन की नकल करते हुए उनका एक बयान भी दोहराया, जिसमें वह कहते हैं, ‘नाम या दाम? नाम… पैसा तो मेरे भाई, उसके पीछे-पीछे आता है।’