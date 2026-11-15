‘कॉफी विद करण 9’ के नए एपिसोड में अनन्या पांडे और बिजनेसवुमन अनन्या बिड़ला की जोड़ी जमकर धमाल मचाने वाली है। शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें दोनों के बीच मजेदार बातचीत और कई दिलचस्प खुलासे देखने को मिल रहे हैं।

प्रोमो का सबसे मजेदार पल तब आया, जब बजर राउंड के दौरान अनन्या पांडे अपने एक्स-बॉयफ्रेंड्स को फोन करने की बात करती नजर आईं। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, करण जौहर ने चुटकी लेते हुए पूछा, ‘आदित्य को फोन कर रही हो क्या?’ उनका इशारा एक्टर आदित्य रॉय कपूर की तरफ था।

अनन्या बिड़ला ने किया अनन्या पांडे से मजाक

अनन्या ने आदित्य को फोन करने के बजाय साफ कहा, ‘मैं ईशान को कॉल करूंगी।’ यानी उन्होंने ईशान खट्टर का नाम लिया। इसके बाद मामला और भी मजेदार हो जाता है, जब अनन्या पांडे कार्तिक आर्यन को वीडियो कॉल लगा देती हैं। एक के बाद एक कथित तौर पर एक्स का नाम सामने आते देख अनन्या बिड़ला भी खुद को रोक नहीं पातीं और मजाकिया अंदाज में कहती हैं, ‘तुमने तो अपने सारे एक्स को फोन कर लिया।’ अनन्या बिड़ला की यह बात सुनकर वहां मौजूद तीनों लोग हंस पड़ते हैं।

वायरल हुआ अनन्या बिड़ला का रिएक्शन

अब प्रोमो में करण का आदित्य वाला सवाल और अनन्या का ईशान को फोन करने का जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। शो में गेमिंग राउंड के दौरान अनन्या को जीतने के लिए किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को कॉल करना था। इस एक्टिविटी के दौरान कॉल पर मौजूद शख्स को ‘हे करण इट्स मी’ बोलना होता है। जिस पर अनन्या बिड़ला का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

यह भी पढ़ें- कियारा की शादी में जमकर नाचे थे करण जौहर, जोश में शाहिद को स्टेज से मारा धक्का, एक्ट्रेस ने सुनाया किस्सा

अनन्या बिड़ला नहीं रखती अपने पास कैश

शो के एक और दिलचस्प सेगमेंट में अनन्या बिड़ला से पूछा जाता है कि उनके अंदर ऐसी कौन-सी बात है, जो उन्हें बाकी बिड़ला परिवार से सबसे अलग बनाती है। इस पर वह बताती हैं कि वह कभी भी अपने पास कैश लेकर नहीं चलती हैं। उनका यह जवाब भी काफी दिलचस्प है।

कार्तिक आर्यन और ईशान खट्टर के साथ जुड़ा था नाम

अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन के डेटिंग की खबरें उस समय सामने आई थीं, जब दोनों साल 2019 में फिल्म ‘पति पत्नी और वो’ में साथ काम कर रहे थे। इसके बाद फिल्म ‘खाली पीली’ में ईशान खट्टर के साथ नजर आने के बाद अनन्या का नाम उनके साथ भी जुड़ने लगा।

यह भी पढ़ें- ‘कॉफी विद करण’ का सफर होगा खत्म, करण जौहर ने 22 साल बाद किया आखिरी सीजन का ऐलान

हालांकि, अनन्या और ईशान दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को कभी आधिकारिक तौर पर कबूल नहीं किया। लेकिन दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता था। बता दें कि ‘कॉफी विद करण 9’ का यह एपिसोड बुधवार, 18 नवंबर को शाम 7 बजे जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा।