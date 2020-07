Koena Mitra, Asaduddin Owaisi: AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के राम मंदिर (Ram Mandir) भूमि पूजन (Bhumi Pujan) में जाने पर ऐतराज जताया है। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस कोएना मित्रा ने भी असदुद्दीन ओवैसी को करारा जवाब दिया है।

असदुद्दीन ने ट्वीट कर पीएम मोदी के लिए कहा था, ‘प्रधानमंत्री का भूमि पूजन में शामिल होना उनके संवैधानिक पद की शपथ का उल्लंघन हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।’ इस पर ओवैसी से सवाल करते हुए कोएना मित्रा ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा- ‘संसद में नमाज़ी टोपी पहनना कम्युनल नहीं है क्या? राम मंदिर भूमि-पूजन में जाना सांप्रदायिक है?’

कोएना ने अपने ट्वीट में कहा- ‘संसद में सिर पर टोपी पहनना सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि भूमिपूजन में भाग लेना सांप्रदायिक हो जाता है? 40,000 मंदिरों को लूट लिया गया, लूट के साथ अपराधियों ने उन्हें नष्ट भी कर दिया। और अगली पीढ़ी को इसके बारे में पता चल जाएगा। पीएम और सीएम का इफ्तार पार्टी में शामिल होना सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि भूमिपूजन में शामिल होना सांप्रदायिक हो जाता है। यदि पाखंड और दुस्साहस में एक नाम था तो वो है…’

कोएना के इस ट्वीट पर कई सारे रिएक्शन सामने आने लगे। अनिल नाम के एक यूजर ने कहा- ‘संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष हैं। लेकिन इसके अध्यक्ष और प्रधानमंत्री उनके विश्वास का पालन करते हैं और सभी धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। यहां अमेरिका में, कनाडा के अल्पसंख्यक धर्म त्योहार को कभी सार्वजनिक अवकाश नहीं मिलता है। भारत दुनिया में अल्पसंख्यकों के लिए सबसे अच्छा देश है। फिर भी शिकायत कर रहे हैं?’

Wearing skull caps in parliament isnt communal but attending Bhumi Pujan is. 40,000 temples were robbed, looted, destroyed by criminals and generation next will know about it. Pm/Cm's attending iftar party isn't communal but Bhumi Pujan is. If Hypocrisy & Misery had a name… https://t.co/nQ7QIoktv0

