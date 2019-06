पर्दानशीं महिलाओं ने जूलर को लूटा, वीडियो देख बोली एक्ट्रेस- बुर्के पर लगा दो बैन

Koena Mitra: एक्ट्रेस कोएना मित्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दो महिलाएं पर्दानशीं होकर एक ज्वैलरी की दुकान पर आती है। बुर्का पहने दोनों महिलाएं शातिराना अंदाज में चोरी करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को फैन्स के साथ सांझा करते हुए कोएना मित्रा लिखती हैं कि- ‘बुर्के को बैन कर देना चाहिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से।’ वीडियो में दो महिलाएं एक ज्वैलर की दुकान पर पहुंच पहले इत्मेनान से बैठती हैं।

इसके बाद मौका मिलते ही वह जूलर को बेहोश कर के उसकी तिजोरी से सारा कीमती सामान निकाल अपने में भर लेती हैं, तो वहीं दूसरी महिला गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है जो नजर रखती है कि कोई उन्हें देख न ले। इसके बाद वहां से दोनों महिलाएं फरार हो जाती हैं। ये सारा वाकया सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाता है। कोएना ने सेफ्टी के लिहाज से बुर्के को बैन करने को लेकर ये ट्वीट किया। मित्रा के इस ट्वीट को सोशल मीडिया पर काफी सारे रिएक्शन्स मिल रहे हैं।

Burkha should be banned everywhere for our safety, security. https://t.co/wa5FgtwGX3

— Koena Mitra (@koenamitra) June 4, 2019