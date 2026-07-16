आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की थी। दोनों की शादी आमिर के मुंबई स्थित घर पर परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई। इस शादी में राजकुमार हिरानी, आशुतोष गोवारिकर और मुकेश अंबानी समेत कुछ खास लोग शामिल हुए। आमिर के बच्चे उनकी तीसरी शादी क हिस्सा थे, लेकिन उनकी पूर्व पत्नियां रीना दत्ता और किरण राव इसमें शामिल नहीं हुईं।

अब आमिर के करीबी दोस्त और लगान के को-एक्टर अमीन हाजी ने इसके पीछे की वजह बताई। रेडिफ डॉट कॉम के साथ बातचीत में अमीन हाजी ने बताया कि शादी के समय किरण राव ब्रिटेन में थीं। साथ ही उन्होंने रीना की गैरमौजूदगी का कारण भी समझाया।

उन्होंने कहा, “किरण उस समय यूके में थीं। हालांकि आज़ाद शादी में शामिल होने के लिए वापस भारत आ गया था।” रीना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि कुछ गैरमौजूदगियां स्वाभाविक होती हैं। कई बार किसी को उसका स्पेस देना भी प्यार और सम्मान जताने का तरीका होता है। आप नहीं चाहते कि किसी खास मौके पर कोई असहज महसूस करे।”

अमीन ने बताया कि आमिर के अपनी दोनों पूर्व पत्नियों के साथ अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा, “आज भी आमिर, सत्यजीत भटकल, किरण और रीना ‘पानी फाउंडेशन’ के जरिए साथ काम करते हैं। उनके बीच प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते अच्छे हैं।”

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अमीन ने आमिर और गौरी स्प्रैट की शादी के बारे में बताया कि उनकी शादी को बेहद सादा रखा और किसी भी पारंपरिक रस्म का आयोजन नहीं किया। उन्होंने कहा, “शादी आमिर के घर पर हुई। हमने कोई पारंपरिक शादी की रस्में नहीं निभाईं। कई लोगों ने पूछा कि क्या संगीत या दूसरी रस्में हुई थीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम सब साथ बैठे, बातें कीं, खूब हंसे और एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया।”

अमीन ने कहा, “शादी से एक दिन पहले आमिर ने अपने सबसे करीबी दोस्तों और गौरी के परिवार को बुलाया था। माहौल बिल्कुल दोस्तों की किसी अनौपचारिक मुलाकात जैसा था।” उन्होंने आगे कहा, “गौरी के परिवार से हम पहली बार मिल रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे हम उन्हें वर्षों से जानते हों। वे बेहद स्नेही और मिलनसार लोग हैं।”

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आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड मैरिज की थी। आमिर ने 1986 में रीना दत्ता के साथ पहली शादी की थी। उनकी ये शादी साल 2002 में खत्म हुई। इसके बाद उन्होंने 2005 में फिल्ममेकर किरण राव से शादी की थी और 2021 में दोनों अलग हो गए थे। वहीं, गौरी स्प्रैट की भी यह दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी से पांच साल का एक बेटा है, जिसका नाम क्विन है।

तीन शादियों पर आमिर खान का जवाब

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने आमिर की तीसरी शादी पर निशाना साधते हुए उन्हें लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर बता दिया। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट ने भी उनका समर्थन करते किया। शिरसाट ने कहा कि आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आमिर खान भले ही बड़े फिल्म स्टार हों, लेकिन तीन शादियां करने की वजह से वह लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकते। इसे लेकर आमिर ने कहा कि उनकी तीसरी पत्नी हिंदू नहीं ईसाई हैं और उनकी पहली दो पत्नियों ने भी उनके लिए धर्म नहीं बदला था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…