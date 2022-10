आजमगढ़ में सपा के 10 विधायक, सब निकम्मे हैं- टूटी सड़कों के सवाल पर बिफर पड़े ‘निरहुआ’

आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव “निरहुआ’ ने कहा कि सपा के दस-दस विधायक हैं, लेकिन सभी निकम्मे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया।

BJP सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ (Photo Source- facebook)

