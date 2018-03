देखिए कौन है वो लड़का जिसके बर्थडे विश पर जाह्नवी कपूर ने कहा- I Love You

बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन से उनके परिवार समेत पूरा देश गम के माहौल में डूबा हुआ है। उनके जाने के सदमे से उबरना उनके परिवार के लिए काफी मुश्किल है। हालांकि श्रीदेवी के पति और फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने अपनी बेटी जाह्नवी कपूर का 21वां बर्थडे उसी तरह सेलिब्रेट किया जैसा कि श्रीदेवी चाहती थीं। श्रीदेवी की इच्छा को पूरा किया गया और 6 मार्च के दिन कपूर परिवार में जाह्नवी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्हें इस मौके पर बर्थडे पर करीबियों और फैंस से ढेरों बधाई संदेश मिले। इनमें एक शख्स ऐसा भी था जिसे बर्थडे विश करने पर जाह्नवी कपूर ने आई लव यू कहा। आइए बताते हैं आखिर कौन था वह लड़का।

दरअसल यह लड़का और कोई नहीं बल्कि जाह्नवी कपूर का बॉयफ्रेंड था। जाह्नवी के बॉयफ्रेंड का नाम अक्षत रंजन है। अक्षत काफी समय से अकसर जाह्नवी के परिवार के साथ नजर आते रहे हैं। यही नहीं श्रीदेवी की मौत के बाद अक्षत ने इंस्टाग्राम पर श्रीदेवी के साथ डांस करते हुए एक तस्वीर भी शेयर की थी। अक्षत पहले भी जाह्नवी के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे हैं।

6 मार्च को अक्षत रंजन ने इंस्टाग्राम पर जाह्नवी को हार्ट आइकन के साथ हैप्पी बर्थडे लिखकर बधाई दी। जाह्नवी ने उन्हें रिप्लाई में लिखा- ILY यानी ‘आई लव यू’। साथ उन्होंने जाह्नवी के साथ खींची गई एक तस्वीर भी शेयर की। अक्षत जाह्नवी के साथ अफेयर को लेकर अकसर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। दोनों का रिलेशन उस वक्त सामने आया था जब दोनों फिल्म ‘डियर जिंदगी’ की स्क्रीनिंग पर एक साथ में दिखाई दिए थे।

