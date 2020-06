‘कनाडा की नागरिकता अभी तक नहीं छोड़ी, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं’, KRK ने अक्षय कुमार पर साधा निशाना, आने लगे ऐसे कमेंट

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की नागरिकता को लेकर कमाल आर खान यानी केआरके (KRK) ने उनपर हमला बोला है। दरअसल अक्षय कुमार ने साल 2019 में उनकी नागरिकता पर उठे सवाल को लेकर एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में कहा था कि ये बात सच है कि उनके पास कनाडा की राष्ट्रीयता है लेकिन उन्होंने फिर से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए अर्जी दे दी है। इसी बात को लेकर केआरके ने अक्षय कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये काम 7 दिनों के भीतर किया जा सकता है लेकिन वे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।

कमाल आर खान ने ट्वीट किया, ‘अक्षय ने 7 महीने पहले कहा था कि एक महीने के भीतर वह भारत की नागरिकता पाने के लिए कनाडा की राष्ट्रीयता को छोड़ देंगे। वह आज तक नहीं किए। जबकि यह 7 दिनों के भीतर किया जा सकता है। वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। वह सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि वह जानते हैं कि अगर कोई अन्य सरकार सत्ता में आएगी तो उन्हें यहां से भागना पड़ेगा।’

केआरके के इस ट्वीट पर लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा, उन्हें सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें उनके अच्छे अभिनय, दान और सामाजिक कार्यों के लिए लोगों से प्यार मिलता है। एक यूजर ने कमाल खान को घेरते हुए लिखा, साल 2914 में तुमने कहा था कि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो तुम देश छोड़कर चले जाओगे। लेकिन तुम अभी भी यहीं हो। एक ने लिखा भाई ने 25 करोड़ दिए हैं, राष्ट्रीयता पाने की प्रक्रिया के लिए सही है।

नागरिकता विवाद पर क्या बोले थे अक्षय कुमारः हिंदुस्तान टाइम्स के शिखर सम्मेलन में अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता पर हुए विवाद को लेकर कहा था, मेरी नागरिकता और को लेकर बेवजह कि दिलचस्पी और नकारात्मकता को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। मैंने कभी इस बात से न तो इनकार किया और न ही छिपाया कि मेरे कैनेडियन पासपोर्ट है।

Akshay said 7months ago that he will drop Canada Nationality to become Indian within a month. He hasn’t done it till date while it can be done within 7 days. He will never do that. He is just fooling ppl. Coz He knows dat if any other govt will come in power so he has to run away

