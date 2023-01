KL Rahul-Athiya Shetty: केएल राहुल और अथिया शेट्टी की हल्दी की तस्वीरें आईं सामने, प्यार के रंग में रंगे दिखे दोनों

KL Rahul-Athiya Shetty: के एल राहुल और अथिया शेट्टी ने आज हल्दी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। दोनों ने तस्वीरों को कैप्शन दिया है- सुख।

KL Rahul-Athiya Shetty Haldi Pics

