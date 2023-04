Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan box office collection Day 6: सलमान खान की फिल्म को लगा झटका, 1 हफ्ते में 100 करोड़ भी नहीं कमा पाई ‘किसी का भाई किसी की जान’

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan box office collection Day 6: सलमान खान की फैमिली एंटरटेनर फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ ने अब तक ठीक-ठाक बिजनेस किया है, लेकिन यह सलमान की फिल्मों की कमाई के लिहाज से बेहद कम है।

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan box office collection Day 6

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram