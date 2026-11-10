हिंदी सिनेमा में कई ऐसे गाने हैं, जिनके पीछे की कहानियां भी उतनी ही दिलचस्प हैं, जितना कि उनका संगीत। कुछ गाने अपनी धुन की वजह से याद रखे जाते हैं, तो कुछ अपनी अनोखी गायकी के लिए। ऐसा ही एक गाना साल 1962 में आई फिल्म ‘हाफ टिकट’ का है। इस गाने की खास बात यह है कि इसे किशोर कुमार ने अकेले अपनी आवाज में गाया था, लेकिन सुनने वालों को इसमें महिला और पुरुष दोनों की आवाजें सुनाई देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि गाने का फीमेल पार्ट पहले लता मंगेशकर गाने वाली थीं, लेकिन उनके रिकॉर्डिंग पर नहीं पहुंच पाने की वजह से किशोर कुमार ने खुद ही यह जिम्मेदारी संभाल ली।

लता मंगेशकर की जगह किशोर कुमार ने गाया फीमेल पार्ट

फिल्म ‘हाफ टिकट’ का ‘आके सीधी लगी’ गाना किशोर कुमार की गायकी और उनकी जबरदस्त आवाज की नकल करने की क्षमता का शानदार उदाहरण है। दरअसल, गाने में महिला की आवाज के लिए लता मंगेशकर को चुना गया था। हालांकि, किसी वजह से वह रिकॉर्डिंग सेशन में शामिल नहीं हो सकीं। ऐसे में गाने की रिकॉर्डिंग रोकने के बजाय किशोर कुमार ने एक अलग ही रास्ता निकाला। उन्होंने पुरुष और महिला, दोनों किरदारों के हिस्से खुद गाने का फैसला किया।

किशोर कुमार ने अपनी आवाज के अंदाज में बदलाव करते हुए महिला की आवाज में भी गाना रिकॉर्ड किया। यही वजह है कि यह गाना बाकी गानों से बिल्कुल अलग बन गया। एक ही गायक की आवाज में दो अलग-अलग किरदारों को सुनना उस दौर के लिए बेहद खास अनुभव था।

आज भी याद किया जाता है किशोर कुमार का अंदाज

किशोर कुमार सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं, बल्कि शानदार अभिनेता और कॉमेडियन भी थे। उनकी गायकी में मस्ती, शरारत और प्रयोग करने का अलग ही अंदाज नजर आता था। फिल्म ‘हाफ टिकट’ में भी उनका यही हुनर देखने को मिला। उन्होंने जिस सहजता से महिला और पुरुष दोनों की आवाज में गाना गाया, उसने इसे हिंदी सिनेमा के यादगार गानों में शामिल कर दिया।

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साल 1962 में रिकॉर्ड हुआ यह गाना आज 64 साल बाद भी संगीत प्रेमियों के बीच अपनी खास पहचान रखता है। इसकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह यह दिलचस्प किस्सा भी है।

इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट ने भी किया था रिक्रिएट

सिंगिंग रियलिटी शो ‘इंडियन आइडल’ के सीजन 12 में प्रतियोगी रहे नचिकेत लेले ने इस गाने को रिक्रिएट किया था। उनके गाने के साथ-साथ उनके अंदाज को भी खूब पसंद किया गया था।