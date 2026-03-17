भारत के साथ-साथ संगीत इतिहास में आपातकाल का दौर आया था। जब हिंदी सिनेमा के महान गायक किशोर कुमार को भी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसने उनके करियर पर गहरा असर डाला। यह वह समय था जब उनकी आवाज, जो देशभर के लोगों की पहली पसंद थी, अचानक सरकारी रेडियो से गायब कर दी गई।

साल 1975 का दौर भारत के इतिहास का सबसे विवादित समय माना जाता है, जब देश में आपातकाल (Emergency in India 1975–77) लागू हुआ। इस दौरान सरकार ने सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि मीडिया और मनोरंजन जगत पर भी कड़ा नियंत्रण लगा दिया था। अखबारों से लेकर फिल्मों और रेडियो तक, हर जगह सरकार की पकड़ मजबूत हो गई थी। उस समय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी विद्या चरण शुक्ल के पास थी, और उनका साफ निर्देश था कि बड़े कलाकार सरकार के कार्यक्रमों और अभियानों का हिस्सा बनें, ताकि जनता तक सरकारी संदेश आसानी से पहुंच सके।

इसके लिए किशोर कुमार से भी संपर्क किया गया और उनसे कहा गया कि वे एक सरकारी कार्यक्रम में गाएं और सरकार के समर्थन में हिस्सा लें। लेकिन किशोर कुमार अपने बेफिक्र और स्वतंत्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे-समझे इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका मानना था कि वे किसी दबाव में आकर काम नहीं करेंगे, चाहे सामने सरकार ही क्यों न हो।

एक ना और 6 महीने के लिए हुए बैन

किशोर कुमार का यह फैसला सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। सरकारी आदेश जारी हुआ और आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन पर उनके गानों के प्रसारण पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। सोचिए, उस दौर में जब इंटरनेट, यूट्यूब या म्यूजिक ऐप्स नहीं थे, तब रेडियो ही लोगों के मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था। ऐसे में करीब 6 महीनों तक किसी भी चैनल पर किशोर कुमार की आवाज सुनाई न देना, उनके फैंस के लिए भी बड़ा झटका था।

यह भी पढ़ें: ‘Beware of Kishore Kumar’, जब किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर लगा दिया था बोर्ड | रील गाथा

फिल्मों पर भी पड़ा बैन का असर

इस फैसले का असर सिर्फ किशोर कुमार तक सीमित नहीं रहा। जिन फिल्मों में उन्होंने गाने गाए थे, उन फिल्मों के प्रमोशन पर भी असर पड़ा। फिल्म निर्माता परेशान हो गए क्योंकि उनके सबसे लोकप्रिय गायक की आवाज ही लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। संगीत कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनके गाने रेडियो पर नहीं बज रहे थे, जिससे उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ा।

कम नहीं हुआ किशोर कुमार का फेम

लेकिन इस पूरी कहानी का दिलचस्प पहलू यह है कि इस बैन के बावजूद किशोर कुमार की लोकप्रियता में जरा भी कमी नहीं आई। लोग उनके पुराने गाने रिकॉर्ड पर, कैसेट्स पर सुनते रहे और उन्हें उतना ही प्यार देते रहे। बल्कि कुछ लोगों के लिए तो उनका यह कदम उन्हें और बड़ा बना गया। उन्हें एक ऐसे कलाकार के रूप में देखा जाने लगा, जिसने अपने आत्मसम्मान और आजादी को सबसे ऊपर रखा।

यह भी पढ़ें: 49 साल बाद भी दिलों पर राज करता है 4 मिनट 25 सेकंड का ये गाना, आज भी सुनते नहीं थकते लोग

कई लोग आज भी मानते हैं कि किशोर कुमार का यह फैसला सिर्फ एक ना नहीं था, बल्कि यह उनके व्यक्तित्व की पहचान था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक कलाकार सिर्फ मनोरंजन करने वाला नहीं होता, बल्कि उसके अपने सिद्धांत और सोच भी होती है।

जब आपातकाल (Emergency in India 1975–77) खत्म हुआ और देश में हालात सामान्य होने लगे, तब धीरे-धीरे यह बैन भी हटा लिया गया। इसके बाद एक बार फिर रेडियो पर किशोर कुमार के गाने बजने लगे। जैसे ही उनकी आवाज वापस लौटी, लोगों ने उन्हें उसी प्यार और उत्साह के साथ अपनाया, जैसे पहले अपनाते थे।