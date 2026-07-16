भारतीय सिनेमा में किशोर कुमार को सिर्फ एक गायक की तरह नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता के तौर पर भी जाना जाता है। वह हिंदी सिनेमा की एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी आवाज, एक्टिंग और शरारती अंदाज आज भी दर्शकों के दिल में जिंदा है। उनके जीवन पर आधारित बायोपिक लंबे समय से चर्चा में हैं। अब उनके बेटे अमित कुमार का इस मामले पर बयान सामने आया है।

बॉलीवुड निर्देशक अनुराग बासु किशोर कुमार पर बायोपिक बनाने का लंबे समय से प्लान कर रहे हैं। खबरें थीं कि पर्दे पर किशोर कुमार का किरदार एक्टर रणबीर कपूर निभाएंगे, लेकिन फिल्म रामायण के कारण उन्होंने फिल्म से अपना हाथ खींच लिया। इस बारे में खुद निर्देशक ने बयान दिया था। अब किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार का कहना है कि वो किशोर कुमार की बायोपिक बनते नहीं देखना चाहते हैं।

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हाल ही में अमित कुमार ने फिल्मफेयर के साथ एक इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने अपनी और अपने पिता किशोर कुमार के जीवन से जुड़ी कई बातों पर बात की। अमित कुमार से जब किशोर कुमार की बायोपिक पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया।

दरअसल, अमित ने बताया कि उनके बच्चे उनके पिता किशोर कुमार को उनकी फिल्मों के जरिए जानते हैं। उन्होंने अपने बच्चों से कहा है कि किशोर कुमार को बतौर सिंगर सुनने के अलावा उन्हें बतौर एक्टर देखो।

इसके बाद वह खुद ही कहते है कि ‘उनकी बायोपिक कभी नहीं बनी।’ जिसके बाद होस्ट ने उनकी बात काटते हुए पूछा कि किशोर कुमार की बायोपिक के साथ क्या हुआ। जिस पर जवाब में अमित ने साफ कहा कि ‘मैं अगर अपने मन की बात बोलूं तो मैं कभी नहीं चाहता कि उनकी बायोपिक कभी बने। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा- नहीं, कोई उनका किरदार पर्दे पर बेहतर तरीके से नहीं निभा सकता। एक दर्शक के तौर पर ऐसा मुझे लगता है।’

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साथ ही अमित कुमार ने कहा कि ‘अगर ऐसा कभी हुआ, अगर उनकी बायोपिक बनी तो मेकर्स के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि उस इंसान के बारे में सब समझना और दिखाना काफी मुश्किल होगा। आपको उनकी अच्छी बुरी सब साइड दिखानी पड़ेंगी।’

होस्ट ने इसके बाद उनसे ये भी पूछा कि जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनका क्या, तो अमित ने कहा कि ‘अभी ऐसा कुछ है नहीं, बस बातें ही चलती हैं।’

जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म बर्फी के बाद से ही निर्देशक अनुराग बासु रणबीर कपूर के साथ किशोर कुमार के जीवन पर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन कुछ ना कुछ कारणों के चलते वो लगातार टलती रही है।