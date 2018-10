View this post on Instagram

@bharti.laughterqueen ki suhaag raat ki puri kahani ke liye dekhiye #IGT8 aaj raat 10 baje @karanjohar @kirronkhermp @malaikaarorakhanofficial @rithvik_d @msarenaofficial @thefrootilife @vaselineindia #karanjohar #malaikaarorakhan #rithvik #kirronkher #indiasgottalent8 #Indiasgottalent #Papaaagaye #IGT #talent #dance #magic #magician #singer #indiandancer #indiansinger #dancer #sing #bollywood #colourstv #voice #comedy #funny #cool #artist #bhartisingh #talentofindia