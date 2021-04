रंग दे बसंती, दोस्ताना और ओम शांति ओम जैसी हिट फिल्मों में ‘फिल्मी मां’ का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद किरण खेर को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। एक्ट्रेस इस वक्त ब्लड कैंसर से जूझ रही हैं। किरण खेर के पति अनुपम खेर ने इस बारे में खुद जानकारी दी है। अनुपम खेर ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने फैंस को जानकारी दी है कि किरण खेर को ब्लड कैंसर है।

एक्टर ने इस पोस्ट में बताया- ‘अफवाहें न फैलें इसलिए अपनी और सिकंदर की तरफ से मैं बता देना चाहता हूं कि किरण मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित हैं। यह एक तरह का ब्लड कैंसर है। ऐसे में किरण का इलाज चल रह है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि किरण पहले से भी और मजबूत हैं और इस सिचुएशन से जल्द बाहर निकलेंगीं। किरण की देखभाल अच्छे ढंग से हो रही है। वह इस वक्त बेस्ट डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। वह हमेशा से फाइटर रही हैं, उन्होंने हमेशा आगे ही चलती रही हैं। उन्होंने हर मुसीबत का डटकर मुकाबला किया है। वह सबको प्यार देती हैं इसलिए ही वह इतना प्यार लोगों से पाती हैं। वह अभी जिस सिचुएशन में हैं अच्छा कर रही हैं। आपकी प्रार्थनाओं, दुआओं और सपोर्ट के लिए शुक्रिया।’

अनुपम खेर के इस पोस्ट पर ढेरों रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं, जिनमें कई सेलेब्स ने भी इस खबर पर रिएक्ट किया और अपनी प्रतिक्रिया दी। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अनुपम के पोस्ट पर रिएक्ट कर कहा- सर हम सब उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। डॉ कुमार विश्वास ने भी अनुपम खेर के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और कहा-ईश्वर किरण खेर भाभी को शीघ्र आरोग्य व स्वास्थ्य प्रदान करे! अशेष प्रार्थनाएं। रणवीर शौरी ने भी इस खबर पर रिएक्ट कर कहा- मैं दुआ करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी रिकवरी करें और ठीक हो जाएं।

भोजपुरी सिंगर मालिनी अवस्थी ने भी अनुपम खेर के ट्वीट पर जवाब में कहा- हम प्रार्थना करते हैं किरण जी आप ठीक हो जाएं जल्दी। आप बहुत मजबूत महिला हैं और इस अवस्था में भी लड़ने की हिम्मत रखती हैं।

क्या है मल्टीपल मायलोमा

मल्टीपल मायलोमा एक प्रकार का रक्त (Blood Cancer) कैंसर है। यह प्लाज्मा कोशिकाओं का एक कैंसर है। यह तब शुरू होता है जब कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। शरीर के लगभग किसी भी हिस्से में कोशिकाएं कैंसर बना सकती हैं और अन्य क्षेत्रों में फैल सकती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं जो शरीर पर हमला करने और कीटाणुओं को मारने में मदद करती हैं। जब प्लाज्मा कोशिकाएं ही कैंसर हो जाती हैं और नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो इसे मल्टीपल मायलोमा कहा जाता है।

मल्टीपल मायलोमा के लक्षण (Symptoms)

इस बीमारी में हड्डियों में दर्द (Bone pain), कमजोरी और थकान (Weakness and fatigue) , वजन कम होना और भूख कम लगना(Weight loss and loss of appetite), पेट की ख़राबी (Upset stomach), कब्ज (Constipation), भ्रम की स्थिति (Confusion), बार-बार संक्रमण (Frequent infections), प्यास लगना (Severe thirst), अपनी हाथ और पैरों में कमजोरी या सुन्न होना (Weakness or numbness in your arms and legs) होने लगता है।