कन्नड़ एक्टर किरण राज की एक वीडियो ने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया है। हाल ही में किरण ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो शेरों के साथ खेलते नजर आए। इसी बीच एक शेर पीछे से उनकी ओर झपटा। शेर का केयर टेकर भी उसे रोक नहीं पाया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद किरण राज के फैंस उनकी सेफ्टी को लेकर परेशान हो गए थे। उन्हें लेकर कहा जाने लगा कि उनके ऊपर ‘अटैक’ हुआ है।

किरण ने बताया अटैक का सच

अब इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए किरण राज ने बताया है कि असल में हुआ क्या था। साथ ही उन्होंने अपने फॉलोअर्स से अफवाहें और गलत जानकारी न फैलाने का आग्रह किया। किरण ने बताया कि जो शेर उनकी तरफ झपटा था, उसे वो तब से जानते हैं वो एक नन्हा शावक हुआ करता था। एक्टर ने कहा, ‘मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैं एक शेर, रॉकी के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो एक आने वाले प्रोजेक्ट के लिए मैं उसे ट्रेन करना चाहता था। मैं उससे दोस्ती करना चाहता था।’

किरण ने आगे कहा, ‘इसी वजह से मैंने वीडियो शेयर की थी। मैंने अपनी ट्रेनिंग की झलक आपको दी। मैंने देखा है कि वो वीडियो कई फैन पेज पर शेयर किया जा चुका है।’ उन्होंने फैंस को गलत जानकारी फैलाने से मना किया और कहा, ‘कृपया इस वीडियो को अलग कैप्शन या नजरिए से शेयर मत कीजिए। इसमें अलग बैकग्राउंड म्यूजिक भी मत लगाइए। इसकी वजह से पैनिक बढ़ रहा है और गलत सूचना फैल रही है। ये सेफ वातावरण था, क्योंकि मैं रॉकी के साथ उसके बचपन से खेलता आ रहा हूं। मेरा उसके साथ छोटा-सा बॉन्ड है। ये बिल्कुल सुरक्षित है। सुरक्षा के सभी कदम भी उठाए हुए हैं। तो आपकी चिंता के लिए शुक्रिया।’

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किस वीडियो की हो रही बात?

किरण राज ने अपनी कुछ फोटोज और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं। इनमें उन्हें दो शेरों, रॉकी और रोजर के साथ खेलते देखा गया। इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा था, ‘शेरों के साथ ट्रेनिंग कैसे करें सीखने का पहला दिन। रोजर और रॉकी जल्द दोस्त बन जाएंगे। पहला पाठ- शेर आपको हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा किसी मजबूत चीज की तरफ झुकें। शेर की तरफ ही अपना चेहरा रखे, भले ही आप उससे दूर जा रहे हों। शेर आपकी आंखें पढ़ सकते हैं। उन्हें आपको गले लगाना पसंद है।’

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इस पोस्ट के वायरल होने के बाद किरण को लेकर फैंस ने चिंता जताई थी। इसके जवाब में उन्होंने लिखा था- ‘परेशान मत होइए। अगर मैं ये पोस्ट कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं ठीक हूं।’ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो किरण राज को पिछली बार कन्नड़ फिल्म ‘रॉनी: द रूलर’ में देखा गया था। ये 2024 में रिलीज हुई थी। उन्हें जल्द ‘जॉकी 42’ में देखा जाएगा। फिल्मों के अलावा किरण हिंदी और कन्नड़ टीवी सीरियल, जैसे- ‘तू आशिकी’, ‘देवाथे’ और ‘कर्ण’ का भी हिस्सा रह चुके हैं।