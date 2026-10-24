King Release Date: ‘पिक्टर अभी बाकी है और किंग अकेला ही काफी है’, अपने आईकॉनिक डायलॉग में थोड़े से बदलाव के साथ शाहरुख खान ने अपनी मच अवेटेड फिल्म ‘किंग’ की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। रेड चिलीज के इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म की रिलीज डेट से जुड़े अनाउंसमेंट वीडियो को शेयर किया गया। जिसमें सिर्फ शाहरुख खान का लुक और अंदाज सामने आया। फिल्म इसी साल क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

ये फिल्म लंबे समय से चर्चा में हैं जिसके कई कारण हैं। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म किंग में एक बार फिर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी देखने मिलेगी। इसी फिल्म से शाहरुख की लाडली सुहाना खान भी बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म का बजट लगभग 450 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी।

किंग एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे चार लोगों ने लिखा है। फिल्म के लेखक सिद्धार्थ आनंद, सुजॉय घोषष सुरेश नायर और सागर पंड्या हैं। जेलर, जवान, मास्टर जैसी शानदार फिल्मों में संगीत देने वाले म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने इस फिल्म का संगीत तैयार किया है। उनके साथ सचिन-जिगर ने भी काम किया है।