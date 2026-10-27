तीन दिन पहले ही शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ की रिलीज डेट का ऐलान हुआ था। अब इस फिल्म का नया पोस्टर जारी किया गया है। जिसमें शाहरुख खान के लुक के साथ लिखा कैप्शन उनकी फिल्म ‘बादशाह’ की याद दिला रहा है।

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम हैंडल पर ये नया पोस्टर रिलीज किया गया है। जिसमें शाहरुख खान को खौफनाक अंदाज में दिखाया गया है। उनके हाथ में गन है, शरीर और चेहरे पर चोट के निशान हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुंह में गुलाब का फूल पकड़ा हुआ है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “कातिल नहीं…आशिक है। किंग 24.12.2026 को सिनेमाघरों में।”

इसी पोस्ट को गौरी खान ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इसी कैप्शन के साथ शेयर किया है। फैंस ‘किंग’ के नए पोस्टर पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, “किंग खान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता।” इस यूजर ने लिखा, “बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहा हूं।”

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सेलेब्स ने भी किया रिएक्ट

गौरी खान की पोस्ट पर करीना कपूर खान ने किस वाले इमोजी पोस्ट किए हैं। हिमेश रेशमिया ने फायर वाले कई इमोजी कमेंट सेक्शन में भेजे हैं। सोनम कपूर ने कमेंट किया, “आउटस्टैंडिंग।” भावना पांडे ने लिखा, “अब इंतजार नहीं हो रहा।” नीलम कोठारी ने भी इस पोस्ट पर रिएक्ट किया है।

शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी और राघव जुयाल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। पिछले साल नवंबर में फिल्म का टाइटल रिवील वीडियो जारी किया गया था, जिसमें शाहरुख कहते हैं, “सौ देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम- किंग।”

शाहरुख ने अपने किरदार को डार्क, बेरहम और ग्रे शेड्स वाला बताया है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स ने किया है। फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।